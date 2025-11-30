Un carnicero, sobre la subida del precio del pavo en Navidad: "Hace siete años el kilo costaba 4,95 € y ahora son 8,5 €"

Montaje con una imagen de archivo de un pavo y una imagen del carnicero. iStock

Con la Navidad y el fin de año a escasas semanas, son muchas las familias que tratan de organizar cómo preparar sus cenas para estas fechas especiales al menor coste posible.

Sin embargo, como todos los productos, alimentos como el cordero, el pulpo o el pavo han tenido diferentes subidas de precio que han hecho que su precio comparado con hace unos años sea increíblemente superior.

Así, en su visita al Mercado de Barceló, los informativos de LaSexta Noticias señalaron la evolución que habían sufrido los alimentos clave para estas fiestas navideñas.

La cena navideña... más cara

En España, las cenas navideñas y de fin de año son uno de los momentos más importantes de las fiestas, reuniendo a amigos y familiares en torno a una mesa tradicionalmente abundante.

Los alimentos típicos varían según la región, pero destacan productos como el marisco, los asados de cordero o cochinillo, el pavo, el jamón ibérico, los quesos y entrantes variados con conservas, embutidos o canapés.

En los últimos años, sin embargo, la subida de los precios de los alimentos, especialmente en productos frescos como mariscos, carnes y ciertas frutas, ha modificado en parte estas costumbres.

El encarecimiento ha obligado a muchas familias a ajustar el menú, sustituyendo algunos platos por versiones más económicas, reduciendo la cantidad o priorizando productos locales y de temporada.

De tal manera, el equipo de LaSexta Noticias salió a la calle para conocer los precios en un mercado tan característico como el Mercado de Barceló y compararlos con cómo eran hace siete años en noviembre de 2018.

En el caso del cordero lechal, este había sufrido una subida del 56% pasando de costar 17,99 euros a 28 euros el kilo. Por su parte, el pulpo subía de 14,8 euros el kilo a 17,80 euros.

Asimismo, un carnicero mostraba cómo el pavo pasaba de 4,95 euros el kilo en 2018 a 8,50 euros en este 2025. "Mirando lo que está subiendo todo...pues es lo más normal", aseguraba.

El caso de la merluza sorprendía especialmente ya que el precio se mantenía en sus 12,80 euros siete años después. "Puede ser hoy pero normalmente no está a ese precio", apuntaba el pescadero David.

Mientras, los percebes sufrían una subida del 173%, incrementándose de 24,80 euros el kilo a la friolera cifra de 67,80 euros/kg. De hecho, David advertía de que el precio sería mucho peor: "El percebe se va a poner de 200 euros para arriba".

Con estos precios, hay más de uno que opta por congelar los alimentos y guardarlos para más adelante y así evitar estas subidas. "Haciéndolo bien y descongelándolo bien, llega perfectamente", indicaba el pescadero Antonio del mercado de las Ventas.

A pesar de estas subidas, la tradición de reunirse y celebrar en torno a la mesa continúa siendo un pilar fundamental de las fiestas navideñas en España, adaptándose al contexto económico sin perder su esencia.