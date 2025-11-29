Javier, economista, sobre la crisis de la vivienda en España: "El problema no es el precio, es que faltan 700.000 casas"

Las claves nuevo Generado con IA El economista Javier Díaz-Giménez sostiene que el principal problema de la vivienda en España es la escasez de oferta, señalando que faltarían alrededor de 700.000 casas para cubrir la demanda actual. Díaz-Giménez argumenta que la raíz del problema está en la falta de suelo urbanizable y la excesiva regulación, proponiendo liberalizar el suelo y permitir la construcción vertical como solución. El precio de la vivienda ha subido un 77% en la última década, mientras que los salarios solo han aumentado un 22%, lo que dificulta el acceso a la compra, especialmente en ciudades como Madrid o Baleares. Factores como la burocracia, la carga fiscal y la regulación del mercado han contribuido a los altos precios y a la escasez de vivienda, según informes del Banco de España y expertos.

El problema de la vivienda sigue dando mucho que hablar en España, con una gran dificultad para muchos ciudadanos a la hora de poder acceder a una nueva casa, ya sea mediante la compra o en régimen de alquiler.

Con respecto a ella se ha referido el economista Javier Díaz-Giménez en su paso por el debate de LaSexta Xplica, donde ha respondido a Afra Blanco acerca de la escasez de vivienda asequible en grandes ciudades españolas.

Mientras que la sindicalista asegura que es fruto de la especulación, Díaz-Giménez tiene otra visión de lo que está sucediendo, y la comparte con los demás en un momento en el que el problema de la vivienda es uno de los asuntos que más preocupa a la sociedad española.

En los últimos 10 años, el precio de la compraventa de la vivienda ha subido en nuestro país más de un 77%, mientras que los salarios apenas lo han hecho un 22%, como destaca Afra Blanco, quien tiene claro quiénes son los culpables.

En su opinión el culpable de este mal no es otro que la especulación e insiste en que, en Madrid "para poder adquirir una vivienda de 60 metros cuadrados necesitas más de 20 años de salario íntegro", al mismo tiempo que recalca que "las viviendas son para los trabajadores y no para los fondos buitre".

Sin embargo, tras escuchar a la sindicalista, Javier Díaz-Giménez dio su opinión y aseguró que en esta discusión entre "invertir o especular", es totalmente irrelevante, y asegura que el problema de la vivienda en España es realmente otro.

"El verdadero problema de la vivienda es que ya no hay suelo donde construir", ha explicado Díaz-Giménez, destacando que "el territorio está mal regulado" al ser considerado todo el suelo rústico hasta que no se recalifique.

Explica que, si todo el suelo fuera suelo urbano, "no faltaría una sola vivienda" e insiste en que "Madrid se termina en dos patadas", explicando así que ya de por sí hay poco terreno. La solución para él pasa por liberalizar el suelo y permitir la construcción de vivienda también vertical.

¿Hay solución al problema?

Según el último informe del Banco de España sobre la vivienda, hacen falta 700.000 viviendas en España para poder satisfacer la demanda actual. Se trata de un dato realmente preocupante y una de las principales causas por las cuales los precios siguen disparados y con una tendencia al alza.

La situación actual del mercado es realmente preocupante, con un stock de viviendas en venta que se encuentra en niveles mínimos históricos, con apenas un 9% más de oferta que durante la burbuja inmobiliaria del año 2014.

Distintos factores como la regulación del alquiler, la nueva ley de vivienda o la persecución a los tenedores de viviendas en alquiler han jugado en contra de la mejora del mercado, y no han hecho más que desincentivar la venta de nuevos inmuebles.

A la escasez de oferta se suma un problema estructural que dificulta de forma enorme la construcción. Actualmente, se tarda entre 5 y 10 años en construir una promoción de viviendas por el excesivo papeleo y la burocracia.

También hay que tener en cuenta la enorme carga fiscal, con hasta 14 impuestos diferentes que gravan una vivienda, lo que lleva a que en torno a un 30% del total del precio de una vivienda sean impuestos, y esto resulta realmente prohibitivo para la mayoría.

Desde el Banco de España aportan una solución al problema de la vivienda, y no es otra que construir más vivienda pública y público-privada. Sin embargo, para que sea una posibilidad real y una medida efectiva, se deben llevar a cabo diferentes reformas estructurales.

Estas pasan por liberalizar el suelo, como sugiere Javier Díaz-Giménez, así como reducir la burocracia y despejar las incertidumbres con respecto a la legislación política, que hacen que actualmente se vea frenada la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos.

Subida récord en la vivienda

El precio de la vivienda ha aumentado casi un 15%, lo que supone el incremento más alto de toda la serie histórica. Esto significa que el mismo piso cuesta hoy en día 27.000 euros más que hace un año, un aumento récord que ha llevado a que el metro cuadrado en una vivienda de unos 80 m² haya aumentado de media más de 340 euros, superando los 2.600 euros.

El problema es que no se trata de un hecho aislado y el aumento de precios se da en prácticamente todo el país. En ocho comunidades autónomas el aumento de los precios alcanza los dos dígitos.

En lo más alto en cuanto a subidas se encuentran la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, donde adquirir una casa es un 20% más caro que hace un año. De hecho, las Islas Baleares son la región más cara para comprar una vivienda, situándose por encima de los 5.000 euros/m².

Muy de cerca le sigue la Comunidad de Madrid, con precios que también se aproximan a dicha cifra, lo que significa que en estas regiones del país los pisos de unos 80 metros cuadrados tienen un coste medio de aproximadamente 400.000 euros.

Estas cifras suponen un claro reflejo de la presión que actualmente debe soportar el mercado inmobiliario en las zonas de mayor demanda del país, con precios prohibitivos para gran parte de la población, especialmente entre los más jóvenes.