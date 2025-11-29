Confirmada la subida de las pensiones para 2026: la máxima queda en 3.355 euros y la mínima en 897 euros

Las claves nuevo Generado con IA Las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026, según el dato adelantado del IPC, quedando la pensión máxima en 3.355 euros mensuales y la mínima en 897 euros. La revalorización de las pensiones se aplicará a partir del 1 de enero de 2026 y está ligada al IPC medio de diciembre de 2024 a noviembre de 2025, en cumplimiento de la ley 21/2021. Cerca de 9,3 millones de españoles, que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, se beneficiarán de este aumento, que tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. Las pensiones no contributivas no están incluidas en esta subida y se dirigen a personas mayores o con discapacidad que no cumplen los requisitos de cotización para una pensión contributiva.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho público el dato adelantado del IPC de noviembre. Una cifra clave para saber cuánto van a subir las pensiones en el próximo año 2026.

Habrá que esperar hasta el 12 de diciembre para saber cuál será el dato definitivo. De momento, las pensiones se incrementarán el próximo año un 2,7%.

De esta manera, quienes en 2025 han cobrado la pensión máxima, pasarán de percibir 3.267 euros mensuales a 3.355 euros. Por tanto, 46.973 euros anuales (son 14 pagas). Mientras que la pensión mínima contributiva pasará de 874 euros mensuales a 897. Es decir, 12.566 euros anuales.

Tras la revalorización, la media de esta prestación estará por encima de los 1.352 euros, con un incremento mensual de 35,5 euros.

Dicho de otra manera, las personas con la pensión media de jubilación percibirán unos 572 euros adicionales al año.

Entrada en vigor

Antes de saber cuándo entrará en vigor, y cuánto ingresarán en sus cuentas corrientes la subida correspondiente, los pensionistas deben conocer que dicha revalorización tiene su origen en la ley 21/2021.

Por esta norma, la revalorización de las pensiones contributivas, así como las del Régimen de Clases Pasivas, están ligadas al IPC medio de diciembre a noviembre. Es decir, que en este caso se tendrá en cuenta el IPC desde diciembre de 2024 a noviembre de 2025.

Hecha esta aclaración, será a partir del 1 de enero de 2026 cuando se aplicará la revalorización a los pensionistas. ¿Y cuándo la cobrarán? Las pensiones, al igual que las nóminas de los trabajadores, se cobran a mes vencido.

Por lo tanto, debería ser a partir del mes de febrero. Sin embargo, las entidades financieras suelen adelantar dicho pago unos cuantos días antes, por lo que es posible que a partir del 25 de enero, dependiendo de la entidad, ya disfruten de la subida correspondiente.

Uno de los principales objetivos que persigue este mecanismo de revalorización es conseguir que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo ante la inflación de los precios. Por este motivo, la subida de las pensiones está relacionada con la inflación de manera directa.

Con este aumento, que recordemos, será oficial a partir del 12 de diciembre de 2025, los beneficiarios serán los cerca de 9,3 millones de españoles que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas.

También hay que sumar 720.148 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizan de acuerdo al IPC interanual del año anterior.

Durante los últimos años, las subidas han sido las siguientes: 2,5% en 2022; 8,5%, en 2023; 3,8%, en 2024; y 2,8% en 2025.

Fuera de esta subida quedan las conocidas como pensiones no contributivas. Recordemos que, durante 2025, subieron más que las contributivas para permitir a sus beneficiarios mantener su poder adquisitivo.

Este tipo de ayudas, ya sean por jubilación o invalidez, se encuentran dirigidas a aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad o que son personas mayores que no disponen de suficientes recursos y no pueden acceder a una prestación contributiva al no haber cotizado los 15 años que, como mínimo, exige la Seguridad Social.