Dositeo Amoedo (51 años), experto en finanzas: “Endeudarte a 30 o 40 años es lo más habitual en España”

El 46% de los españoles tiene algún tipo de deuda, según los datos del IV Observatorio Kruk. A pesar de que no todas son deudas con riesgo de impago, es un porcentaje que demuestra una cosa: la cultura de endeudamiento de los españoles.

De esta manera, en la mesa redonda por el décimo aniversario de la empresa Kruk España, los portavoces hablaron con EL ESPAÑOL sobre la importancia de la planificación financiera para no caer en riesgos de impago.

Así, el presidente y fundador de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF), Dositeo Amoedo compartió los tres motivos detrás de la cultura de endeudamiento española y la importancia de entender que "la deuda es una estrategia".

"Consume hoy y paga mañana"

Amoedo explicó que los españoles tienen una cultura de endeudamiento por tres motivos: la vivienda, el cambio de los hábitos de consumo y la falta de educación financiera.

"En primer lugar, por la cultura de inversión en vivienda, es decir, los españoles compran una vivienda en cuanto forman una familia; es su ciclo de vida y esto ya te lleva al endeudamiento a largo plazo, a la hipoteca y, pues, endeudarse 20, 30 o 40 años es lo habitual aquí en España", explicó.

Por otro lado, el educador financiero enfatizó en que "sobre todo en las nuevas generaciones", existe una cultura de "consumir hoy y pagar mañana". Agregó que "se está viendo ya en el sobreendeudamiento".

Incluso, apoyó su argumento con los datos del Banco de España: "En estos últimos años, sobre todo después de la pandemia del Covid-19, el nivel de endeudamiento de préstamos al consumo estaba en el 4% y ha alcanzado ya niveles casi del 10%, más del doble".

A modo de contexto, un préstamo al consumo supone un tipo de financiación para cubrir necesidades personales, como la compra de un coche, viajes, electrodomésticos, entre otros. No está necesariamente enfocado a la compra de una vivienda o para financiar un negocio.

El tercer motivo, enumeró que consiste en "la falta de educación financiera". El problema con esto es el desconocimiento a la hora de distribuir el dinero, por lo que "la gente no es consciente del riesgo, por tanto, se deja llevar y después se encuentra con las consecuencias", explicó.

Sobre esto, Alina Giurgea, directora general de Kruk España, hizo énfasis en que en efecto la clave no es cuánto se endeudan los españoles sino "cómo lo hacemos y qué apoyo recibe una persona que llega a tener una situación de dificultad".

Con esto, Giurgea resaltó que a pesar de esta cultura de endeudamiento "el ratio de morosidad del sistema bancario está a mínimos (3%)". Por lo cual, explicó que aquellos que no pagan sus deudas no es porque no quieran sino porque no pueden.

Esta realidad desmonta muchos prejuicios en el sentido de que muchas personas que llegan a tener situación de impago es porque han tenido cambios en su situación financiera", señaló la directora general. Por este motivo, la figura del educador financiero adquiere importancia.

Esto, revela que "las personas que no pagan sus deudas lo hacen porque no pueden o porque no saben cómo afrontar el problema", señaló la directora general. Por este motivo, la figura del educador financiero adquiere importancia.

Kruk, empresa originaria de Polonia, lleva 10 años en España y se dedica a "abordar la relación que las personas tienen con su dinero, evaluar la situación financiera y tomar decisiones inteligentes para el futuro", explicó Alina Giurgea.

Según el IV Observatorio Kruk, el importe medio de la deuda por español asciende a 36.817 euros. Además, "el 44% de las personas experimenta estrés por su situación financiera y un 19% sienten culpa y otro 19% vergüenza", detalló Giurgea.

Con esto queda claro que con el tiempo las deudas de los españoles han cambiado, principalmente porque ahora buscan endeudarse más hacia el consumo inmediato que hacia la inversión.

La planificación financiera permitiría distribuir el dinero de tal manera que la deuda acabe siendo una estrategia más que un riesgo financiero.

Finalmente, Amoedo comentó que "necesitamos que la educación financiera sea accesible para toda la ciudadanía, porque las decisiones sobre el dinero afectan al bienestar de las familias cada día".