Jordi (34), transportista de animales vivos, sobre su profesión: "Gano más de 2.500€ y estoy libre a la 1 de la tarde"

Las claves nuevo Generado con IA Jordi Zamorano, transportista de animales vivos de 34 años, trabaja principalmente en la ruta entre Lérida y Gerona, transportando cerdos. Comienza su jornada a las dos de la madrugada y suele terminar a las 12:30 o 13:00, lo que le permite tener las tardes libres. Su salario mensual oscila entre 2.300 y 2.600 euros, cifra que considera suficiente para vivir, ahorrar y disfrutar de tiempo personal. Jordi destaca que, a diferencia de la creencia popular, los transportistas pueden conciliar vida laboral y personal, y su vocación por los camiones viene desde la infancia.

Jordi Zamorano tiene 34 años y lleva 5 años trabajando en la misma empresa de transporte de animales vivos. Él se encarga de transportar, sobre todo, cerdos, en una ruta enmarcada entre Lérida y Gerona.

El chófer cuenta que su jornada laboral es diferente a la de la mayoría de trabajadores, ya que se levanta muy pronto, a las dos de la madrugada, pero termina, si todo sale bien, a las 12:30 o 13:00 horas, trabajando incluso 10 horas al día, pero teniendo toda la tarde libre.

En una entrevista con el podcast Rutas de Éxito, Jordi, que aparece con la mano escayolada, se muestra satisfecho con sus condiciones laborales, ya que se tiene la idea preconcebida de que los transportistas no pueden conciliar porque viajan demasiado, y él lo desmiente. "Yo gano más de 2.500 euros al mes y a la 1 de la tarde estoy libre", asegura el camionero.

"Me vale de sobra para vivir"

"Mi salario suele rondar los 2.300 o 2.500 euros, aunque a veces llega a los 2.600 euros, depende de los viajes que haya completado", haciendo gala de una ocupación con unos salarios más altos que otros oficios que incluso requieren de una carrera universitaria.

Narra que hay gente que le dice que su sueldo "es poco", teniendo en cuenta que trabaja más de ocho horas al día y que el salario de los transportistas de ganado es bastante alto. Sin embargo, él se muestra conforme.

"Con este dinero me vale de sobra para vivir, ahorrar y tener mis caprichos, no necesito más. Además, tengo toda la tarde para mí", manifiesta. Y aclara con ironía que él, en vez de utilizar el tacógrafo para monitorizar las 15 horas reglamentarias de trabajo, lo utiliza para descansar.

Eso sí, siempre hay excepciones y hay días que el transporte de cerdos sufre demoras y acaba a las dos o a las tres de la tarde. "El día más duro fue uno en el que tuve que hacer 11 horas y media", recalca el transportista. Además, en sus inicios también hizo transporte internacional, más exigente: "No era lo mío porque un día me vi en Sevilla mientras mis amigos veían el fútbol y me pregunté qué hacía allí".

Transporte de animales vivos

Jordi despertó desde niño un gusto especial por los camiones. Su padre siempre tuvo una granja de cerdos y, cuando llegaba uno con pienso, él se subía al camión. Sin embargo, empezó a trabajar en otros ámbitos, como en la fábrica o en la obra, hasta que un día se dio cuenta de que su vocación era ser chófer.

"Un día estaba trabajando en un tejado, no estaba muy motivado, vi pasar un camión y decidí en ese momento sacarme el carné de conductor", recuerda Jordi ante la pregunta de cómo decidió dedicarse a esta profesión.