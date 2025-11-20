Adrián, dueño de un negocio de experiencias: "Comenzamos con 0 € de inversión y cerraremos 2025 con 10 millones en ventas"

Las claves nuevo Generado con IA Adrián G. Martín y Liza fundaron Hotel Treat, un marketplace que permite reservar experiencias de lujo en hoteles sin necesidad de alojarse, aprovechando los espacios desocupados de los establecimientos. La empresa comenzó desde cero, sin inversión inicial, y tras años de esfuerzo y superación de dificultades, actualmente trabaja con más de 100 hoteles en 20 países. Hotel Treat ha generado ya más de 22 millones de euros en ventas y prevé cerrar 2025 con 10 millones de euros, cobrando un 20% por cada experiencia vendida y un 10% por tiendas online para grandes cadenas. Uno de los mayores logros del proyecto es hacer el lujo más accesible, permitiendo disfrutar de experiencias exclusivas en hoteles de cinco estrellas por precios asequibles.

En los últimos años, los caprichos han dado un giro radical. Y es que cada vez son más las personas que optan por disfrutar de experiencias en vez de cosas materiales, dándole importancia a utilizar el tiempo que tienen tras la rutina para desconectar.

Los hoteles lo saben y poco a poco se han ido adaptando, pero aun así había algo que todavía pasaba desapercibido.

Sus mejores espacios estaban casi vacíos. Las piscinas, los spas o incluso sus restaurantes seguían abiertos, con personal y gastos, pero sin nadie. Y lo más llamativo es que la mayoría solo podían disfrutarlos los huéspedes que dormían allí.

Ese fue el punto donde Adrián y Liza vieron una oportunidad que nadie había aprovechado. Así nació Hotel Treat, un marketplace que permite reservar experiencias de lujo en hoteles sin necesidad de alojarse.

Hoy trabajan con "más de 100 hoteles en 20 países", pero su historia comenzó desde el salón de su casa.

Así lo explica Adrián G. Martín en su canal de Youtube, quien recuerda que la idea surgió cuando él se dio cuenta de que los hoteles estaban tan centrados en llenar habitaciones que se olvidaban de sus instalaciones, que acababan "ocasionando un gran gasto para el hotel".

La idea que lo desencadenó todo surgió al plantearse qué pasaría si cualquier persona pudiera acceder sin necesidad de estar hospedada. Una ocurrencia que terminó convirtiéndose en un negocio que arrancó "con 0 € de inversión" y que ahora mueve millones.

Pero llegar hasta aquí no fue nada fácil. Adrián explica que los inicios fueron un "maratón y no un sprint". No tenían web, solo un PDF para enseñar a los hoteles, y tuvieron que "estar hasta 4 años sin pagarnos salarios".

Además, ellos hacían absolutamente de todo. "Nosotros cogíamos el teléfono, contestábamos a todos los email, revisábamos la pasarela de pago, todos los contratos, toda la contabilidad, tuvimos 20 roles en la empresa", confiesa.

Sin embargo, también cometieron errores. Y uno de los peores fue "negociar las comisiones, muy bajas, que luego es casi imposible renegociar", relata.

Y cuando por fin parecía que todo empezaba a funcionar, llegó la pandemia. Fue un "momento de incertidumbre total" y "todas las ventas de Hotle Treats se pararon".

Aun así, la empresa logró levantarse y crecer más rápido que nunca. Hasta ahora han generado más de 22 millones de euros en ventas, y Adrián asegura que "este 2025 vamos a cerrar con 10 millones de euros en ventas", gracias a una estrategia basada en aprovechar "nuestros propios recursos económicos".

Y es que su sistema es fácil de entender. Cobran un "20% por cada experiencia vendida" en su marketplace y un 10% por las tiendas online que crean para grandes cadenas hoteleras.

Pese a sus ganancias, el empresario revela que en realidad uno de sus mayores logros es haber hecho el lujo más accesible. Y es que a día de hoy cualquier persona puede disfrutar una cocina de autor, en un hotel de cinco estrellas, por "30 o 40 euros".

Ahora, con un equipo de 20 personas, Adrián mira al futuro con ambición, ya que como gran emprendedor admite que "quiero ser un próximo booking o próximo Airbnb", pero para eso hay que "ser persistente" y rodearse de "gente que aporte que crean tu visión".