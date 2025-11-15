Una joven española, sobre hacer el servicio militar a cambio de 2.000€ al mes: "Es mucho más de lo que gano en mi trabajo"

Montaje de una imagen de stock del servicio militar y de la joven. iStock

Con la amenaza de Rusia tan presente después de los incidentes y ataques en los últimos meses, son muchos los países europeos interesados en retomar el servicio militar para así formar a sus jóvenes ante un posible conflicto.

Sin embargo, lejos de ser como hace décadas, los jóvenes ya no parecen interesados en hacer 'la mili' y por ello países como Bélgica les han ofrecido una remuneración de 2.000 euros al mes durante un año a los interesados.

Y lo cierto es que muchos jóvenes españoles lo han visto con buenos ojos, especialmente por la recompensa monetaria, bastante superior a muchos salarios hoy en día.

¿Vuelve 'la mili'?

El servicio militar es un período de formación y entrenamiento obligatorio o voluntario en las fuerzas armadas de un país, diseñado para preparar a los ciudadanos en habilidades de defensa nacional, disciplina y trabajo en equipo.

Además de la preparación física y táctica, muchos programas incluyen educación en valores cívicos, primeros auxilios y conocimientos básicos sobre seguridad y logística militar.

Históricamente, ha sido una manera de garantizar que un país cuente con personal entrenado en caso de conflictos o emergencias nacionales.

En España, el servicio militar obligatorio fue suspendido en 2001 y desde entonces las Fuerzas Armadas funcionan con personal profesional y voluntario.

Los ciudadanos pueden incorporarse de manera voluntaria a través de distintos programas, como el Ejército de Tierra, la Armada o el Ejército del Aire, y deben cumplir con un proceso de selección que evalúa su aptitud física, psicológica y académica.

La formación combina instrucción militar básica, especialización en distintas áreas y prácticas de campo, con el objetivo de mantener una fuerza armada moderna y eficiente.

En el caso de Bélgica, el país ha decidido ofrecer una remuneración de 2.000 euros al mes a todos aquellos jóvenes que decidan hacer el servicio militar durante un año.

El equipo de Informativos de Antena 3 salió a la calle para conocer la opinión de los jóvenes y sobre cómo se percibiría una proposición así en España.

"Vamos, ¿2.000 euros? Estupendo, es muchísimo más de lo que gano ahora en mi trabajo. A la hora de madurar te viene bien para conseguir ciertas pautas y ganar responsabilidades. Te da una disciplina", aseguraba una joven.

Otra joven también se mostraba abierta a la idea: "Está por encima del SMI. Es una muy buena oportunidad".

Mientras, otro joven no se mostraba tan entusiasmado por la idea. "Yo particularmente no lo haría. Creo que para eso en España tenemos un ejército profesional al que te puedes alistar si lo quieres hacer", apuntaba.

"Después de terminar la carrera me parece genial", afirmaba otro joven. Y otra joven también veía la remuneración como un factor a tener en cuenta: "Merece la pena por tener algo de dinero"

En los últimos años, algunos países europeos han mostrado interés en recuperar alguna forma de servicio militar obligatorio o voluntario, motivado por la creciente inestabilidad geopolítica y las amenazas a la seguridad regional.

Por ejemplo, Alemania ha aprobado un proyecto para reintroducir el servicio militar, Dinamarca lo ha ampliado y a partir de 2026 será obligatorio para mujeres y Croacia lo restableció en enero de este año.

Estos programas se consideran una herramienta para fortalecer la defensa nacional, fomentar la cohesión social y preparar a la juventud para situaciones de emergencia.