Antonio, dueño de una constructora, sobre la falta de mano de obra: “Cada vez la gente huye más de los trabajos físicos”

La escasez de trabajadores de mano de obra profesional en el sector de la construcción se ha convertido en una preocupación importante, sobre todo teniendo en cuenta que hay una patente necesidad de construcción con motivo de la crisis de la vivienda.

Según un informe elaborado por BBVA Research, el envejecimiento de la plantilla, sin relevo generacional, ha hecho que las vacantes se hayan cuadruplicado en ocho años, elevando los costes de producción y afectando a los plazos de entrega de proyectos.

Así, Antonio, dueño de una constructora, habló sobre este tema en el programa de la Cope, La Linterna, dejando claro que cada vez menos personas buscan dedicarse a este oficio y buscan trabajos más "cómodos".

"Hay trabajos más fáciles"

El dueño de la constructora comenzó especificando que "falta sobre todo mano de obra profesional, lo que puedes encontrar es gente que pueda ayudarte, pero no tiene profesionalidad".

El motivo, comentó, es que "cada vez la gente está huyendo más de los trabajos físicos y que tengas que emplear todo el día para poder ir a trabajar y volver".

La realidad es que la media de edad de los trabajadores de este sector ha pasado de los 37 años a los 45 años en menos de 20 años. Según el estudio de BBVA Research, esto supone un envejecimiento de plantilla superior al promedio de otros sectores españoles.

Así, con una plantilla de trabajadores que, de media, en 20 años o menos se jubilarán, comienza a calar la preocupación de buscar un relevo generacional que parece inexistente.

"Lógicamente necesitamos mano de obra nueva, jóvenes nuevos que estén dispuestos a tener ese sacrificio tanto físico como personal en tema de horarios", manifestó Antonio.

La realidad es que entre 2016 y 2024, el número de vacantes en este sector se ha cuadruplicado, dejando entrever la dificultad para cubrir puestos, específicamente en el sector residencial, según BBVA.

Es cierto que la inmigración ha aparecido como una solución en este creciente problema, sobre todo en intentar rejuvenecer a la plantilla de trabajadores. Incluso, desde 2022 representan aproximadamente un 19% del total de puestos ocupados en este sector.

El dueño de la constructora atribuyó esta dificultad a conseguir personas jóvenes dispuestas a dedicarse a este oficio a que "hay otros puestos de trabajo más fáciles, sin responsabilidad para trabajar en otros sitios más cerca de su casa y que tienen horarios distintos".

Esta falta de mano de obra es especialmente preocupante porque, como se mencionó anteriormente, afecta a la construcción de viviendas y otro tipo de edificaciones.

La escasez de mano de obra, al ralentizar la ejecución de proyectos, limita la oferta de nueva vivienda, lo que, a su vez, repercute en el aumento de los precios. Principalmente, es un choque entre la demanda de viviendas y la falta de oferta.

Además, esta incapacidad para cubrir vacantes hace que los costes de producción también aumenten porque deben pagar salarios más altos lo cual, inevitablemente, se ve reflejado en el precio de la venta. Tanto es así que la cuantía por empleado se acerca a los 4.000 euros.

Por último, otro problema importante es la falta de formación que, según BBVA Research, limita la capacidad de este sector para incorporar nuevas tecnologías que podrían resultar en procesos más eficientes y mejorar la calidad de la obra.