David Jiménez, abogado, sobre hacer una donación o no en 2025: “Puede ser interesante por si sube en 2026”

El tramo final del año puede ser un buen momento para realizar ciertos movimientos que pueden beneficiar a la persona en el aspecto fiscal. Por ejemplo, meter cierta cantidad de dinero al plan de pensiones, lo que redundará en su próxima declaración de la Renta.

Pero, ¿qué pasa con el testamento? ¿Es un buen momento para poner por escrito lo que se desea para los herederos?

“Siempre es un buen momento para hacer testamento y planificar tu herencia, pero el final del año nos recuerda que tenemos trámites pendientes y que hemos ido posponiendo por las ocupaciones diarias”, afirma el abogado experto en herencias David Jiménez.

Donaciones

El también economista y empresario explica a EL ESPAÑOL que “el testamento despliega sus efectos con el fallecimiento del testador, por lo que el momento del año para hacerlo es irrelevante. Lo importante es que se haga”.

¿Qué ventajas fiscales tiene? “Realizar operaciones como un testamento, en sí mismo, no tiene ventajas fiscales inmediatas, pero la correcta planificación del testamento sí puede hacer que tus herederos ahorren dinero en impuestos”, subraya el CEO de Eyco Abogados.

Por ejemplo, si una persona se plantea hacer una donación a sus hijos antes de que acabe el año, tendrá la seguridad de consolidar la tributación evitando que, cualquier cambio fiscal en 2026, pueda afectarle.

“Al finalizar el año, suele haber un aluvión de personas que quieren hacer donaciones por si sube la fiscalidad de cara al 2026, por lo que, formalizándola en 2025, te aseguras de la actual tributación”, incide David Jiménez.

Ahora mismo, no están previstas subidas de impuestos sobre sucesiones y donaciones en 2026.

“Sí que puede ser interesante, en el caso de que quieras realizar una donación usando el valor de referencia como base, que la formalices en 2025 por si en 2026 sube, lo que haría que tributases más en tu IRPF”, apunta Jiménez.

Asimismo, el experto recomienda que, antes de realizarla, “es conveniente comparar ambos valores, el de 2025 y el de 2026 para ver si sube. En ese caso, puede ser interesante hacerla ahora con el fin de ahorrar impuestos en el IRPF”.

Y sostiene que, “si el valor se mantiene, sería mejor esperar a principios de 2026, porque la tributación en el IRPF se difiere hasta el ejercicio siguiente”.

¿Cómo planificar con éxito la herencia?

Según el experto, hay que poner el foco en dos aspectos. Por un lado, el patrimonial. Es decir, qué bienes tienes, si son gananciales o privativos, y si quieres dejárselos a un familiar en concreto.

Y, por otro, el personal. “Relaciones entre tus herederos por si se anticipan posibles conflictos entre ellos, a quién quiero proteger más (cónyuge, un hijo discapacitado, etc.)”, indica David Jiménez.

A su entender, y con esa información en la mano, “hay que estudiar la mejor forma de repartir la herencia. Si tienes claro qué bienes vas a dejar a alguien, la vía más conveniente es la de hacer legados en tu testamento. Es decir, otorgar un bien concreto a una persona en particular. Así evitas problemas y agilizas el reparto”.

Y concluye resaltando que “es esencial conocer la situación personal de los herederos. Si prevés conflictos, debes repartir tu herencia para minimizarlos y nombrar a un profesional que se encargue de la partición cuando tú no estés. El contador-partidor testamentario es una figura poco conocida, pero muy útil”.