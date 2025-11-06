Javier Linares, asesor financiero, sobre el impacto de la inflación: "Necesitas 17 millones de euros para ser millonario"

Las claves nuevo Generado con IA El asesor financiero Javier Linares afirma que, debido a la inflación, hoy se necesitan 17 millones de euros para tener el poder adquisitivo que antes otorgaba ser millonario. Linares recalca que la inflación no solo afecta precios de consumo, sino que también transforma nuestra percepción de riqueza y seguridad financiera. Según Linares, la verdadera riqueza no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de vivir con libertad y tomar decisiones sin el condicionamiento del dinero.

La inflación no solo encarece la cesta de la compra o las hipotecas: también transforma la forma en que entendemos conceptos como el de "ser rico".

Lo que hace unas décadas representaba abundancia y seguridad, hoy puede resultar insuficiente para mantener un nivel de vida estable.

En este contexto, el asesor financiero Javier Linares reflexiona sobre cómo el paso del tiempo y el aumento constante de los precios han cambiado nuestra percepción del dinero y de la riqueza real.

¿Qué significa ser rico?

Durante una conversación en su canal de YouTube, Linares responde a una pregunta directa que muchos se han hecho alguna vez: "¿A partir de qué cantidad de patrimonio es rica una persona?".

La cuestión, aparentemente simple, le sirve como punto de partida para explicar el impacto de la inflación en el valor del dinero.

"Todos conocemos hoy en día el término millonario, y decimos que alguien es millonario cuando tiene un millón de euros o dólares", comienza diciendo.

Pero esa cifra, según él, está desfasada. "Si lo ajustamos a la inflación, cuando se acuñó el término 'millonario', hoy necesitas 17 millones para equivaler a aquel millón que en su día hacía a alguien millonario", explica.

Linares aclara que se trata de una anécdota para comprender "cómo evoluciona la inflación y cómo cada vez necesitas más".

Sin embargo, aprovecha esa idea para abordar una reflexión más profunda: la verdadera riqueza no se mide solo en números, sino en libertad y tranquilidad.

"Alguien rico es, para mí, quien tiene suficiente para, con su patrimonio, poder sufragar su coste de vida", sostiene.

En su opinión, la riqueza se alcanza cuando el dinero deja de condicionar las decisiones personales o laborales. "Yo creo que alguien es rico cuando puede pasar a trabajar voluntariamente o elegir dónde trabaja", añade.

Para Linares, la estabilidad financiera no consiste en acumular, sino en poder elegir sin miedo. "Cuanto más decisiones puedas tomar pensando en el largo plazo, más rico eres", afirma.

En definitiva, la inflación ha cambiado las cifras, pero la verdadera riqueza sigue siendo la capacidad de vivir con libertad y previsión.