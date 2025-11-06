Un autónomo desvela cuánto pierde cada mes por los impuestos: “Ingreso 3.339 euros y se me quedan en 1.223”

Montaje de Alex con un chico lavando un coche en una imagen creada con IA.

De trabajar por cuenta ajena a hacerlo por cuenta propia. De tener un salario todos los meses, a depender de su trabajo para ingresar más o menos. O, de trabajar como camionero, a hacerlo limpiando coches a domicilio.

Esta es la gran transformación que ha vivido Alex y que ha decidido contar en TikTok. ¿Y cómo le va? Pues mejor en el segundo mes que en el primero, debido a que sus ingresos han sido superiores.

“Este mes lo he tenido bastante completo y he ingresado 3.339 euros”, comenta orgulloso en la red social. Eso sí, esa cantidad se ha ido desinflando por diferentes conceptos, tal y como relata euro a euro.

“No son todos míos”

Una vez que Alex hace mención a sus ingresos, pone sobre la mesa una matización: “No son todos míos”, refiriéndose a esos euros. Y empieza a desglosar cómo van menguando esos 3.339 euros.

Para empezar, tiene que restar el 21% de IVA. “Ahí se me van 579 euros”, cuenta en TikTok. Por lo tanto, le quedan en su bolsillo 2.759 euros.

Luego vienen lo que denomina como gastos de empresa. Y ahí incluye 483 euros de combustible, más que en el mes anterior “porque he hecho más servicios”.

A los que hay que añadir 384 euros en productos de limpieza, 150 euros en renovación de logo, 106 euros de gestoría, 89 euros de parking y 87 euros de la cuota de autónomo. En total, 1.320 euros.

“De momento, estoy pagando el autónomo reducido”, apunta el vídeo. Si se restan estos 1.320 euros de los 2.759 euros de la ecuación anterior, le quedan 1.439 euros.

A ellos hay que restarles, en esta ocasión, el 15% del IRPF. Es decir, que ‘vuelan’ otros 215 euros. ¿Resultado final? Neto, en su bolsillo, le quedan 1.223 euros.

“Yo tenía cuatro objetivos: arrancar, mantener la empresa, mantener el salario y obtener un beneficio”, apunta por último. Y aunque en principio da por buenos los tres primeros, acaba reduciéndolo sólo a los dos primeros.