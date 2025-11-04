Jorge González-Iglesias, experto inmobiliario: “La demanda de hipotecas por mayores de 45 años crece un 25%”

Las claves nuevo Generado con IA La demanda de hipotecas por parte de mayores de 45 años ha crecido un 25% en el último año, representando ya una de cada cuatro hipotecas concedidas. Los bancos valoran especialmente la solvencia y el historial financiero de los solicitantes mayores, aunque ajustan el plazo de amortización para que la deuda se liquide antes de los 70-75 años. El 78% de las hipotecas concedidas a mayores de 45 años se destinan a la compra de una primera vivienda, principalmente de segunda mano, debido a la escasez de obra nueva. El importe medio de los préstamos hipotecarios solicitados por este grupo ha aumentado un 11% hasta los 187.750 euros, y destinan de media el 19% de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca.

Pedir una hipoteca es el sueño de muchos para poder hacer realidad ser propietario de una vivienda. Sin embargo, no está al alcance de todos. Hay grupos que tienen más opciones de poder acceder a la misma.

Es el caso de los mayores de 45 años. Entre otras razones, porque es más que probable que tengan los suficientes ahorros para hacer frente a la entrada (el 20% del valor de tasación que no ofrece el banco) y un trabajo estable.

“La demanda de financiación para la compra de vivienda por parte de personas mayores de 45 años ha crecido un 25% en el último año”, afirma Jorge González-Iglesias, CEO de la startup Gibobs.

Solvencia e historial financiero

No es sólo el hecho de que una de cada cuatro hipotecas estén concedidas a este colectivo. Sino también que ese porcentaje ha pasado del 20% al 25% en tan solo un año.

Así, en 2024, los solicitantes entre 45 y 55 años representaron el 20% del total, mientras que los que lo hicieron con una edad entre los 55 y 65 tan solo fueron el 5%.

Cantidad que es un claro síntoma de que la edad ha dejado de ser una barrera determinante para acceder a una hipoteca en España.

“Aunque no existen hipotecas específicas para mayores de 45, los bancos valoran muy positivamente la solvencia y el historial financiero de este perfil”, reconoce el CEO de Gibobs.

Y añade un dato relevante: “La principal particularidad es que se ajusta el plazo de amortización para que el préstamo venza antes de que el titular cumpla los 70 o 75 años, lo que puede implicar cuotas mensuales algo más elevadas”.

Otro dato relevante es que el 78% de las hipotecas para mayores de 45 años (y hasta 55 años) tienen como objetivo la compra de una primera vivienda, frente a un 11% que busca una segunda residencia. Otro 11% lo hace como inversión.

En cuanto al tipo de propiedad, el 85% de las solicitudes realizadas fueron para viviendas de segunda mano. Esta tendencia responde a factores como la escasez de oferta de obra nueva y el aumento de precios en el mercado inmobiliario.

¿Y cuál es el precio de las viviendas para las que piden hipoteca? 246.670 euros, un 4% más que el año anterior (237.239 euros). En consecuencia, el importe medio de los préstamos hipotecarios solicitados fue de 187.750 euros, lo que representa un incremento del 11% respecto a 2024.

Dicho de otra manera, los mayores de 45 años están destinando de media el 19% de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca.

Por comunidades autónomas, Cataluña (23%), Madrid (17%), Andalucía (15%) y Valencia (13%) lideran las solicitudes de hipotecas realizadas por mayores de 45 años.