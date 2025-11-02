Alejandro Nieto, experto en funerales: "De media, un funeral cuesta 3.700 €, pero puede llegar a costar hasta 6.000 €"

Imagen de Alejandro Nieto y una imagen generada por IA de un funeral. Gemini

Parte de la vida es la muerte. Por ello, es parte del proceso vital de toda persona que llegue el día de su funeral.

Sin embargo, el tema está a la hora de afrontar el seguro de decesos o, en muchos casos, a los funeral planner, es decir, empresas que por un precio cerrado se encargan de organizar el entierro.

Así, el experto en funerales y CEO de Pazy, Alejandro Nieto, se encargó de señalar los precios y cómo funciona el servicio funerario en España.

Funerales en España

En España, el seguro de decesos es uno de los más contratados, especialmente entre personas de mediana edad y mayores.

Su principal función es cubrir los gastos de un funeral y las gestiones administrativas relacionadas con el fallecimiento, aliviando así a la familia de un coste económico y de una carga logística que puede ser muy pesada en momentos de duelo.

Sin embargo, fue precisamente después del fallecimiento de su abuela que Alejandro Nieto se dio cuenta de que, pese a la tradición, quizá había otras opciones para afrontar los funerales.

"Vimos que ese momento de indecisión era desagradable y que debía repetirse en muchas otras familias. Descubrimos que mi abuela había pagado unos 24.000 € por todo esto y luego no había nada decidido", aseguraba Nieto a EL ESPAÑOL.

"Buscando información en internet, vi que los precios varían mucho: la OCU dice que un funeral medio cuesta unos 3.700 €, pero hay desde 2.500 € hasta 6.000 €. Entonces pensé que debía haber una manera de solucionarlo desde dos perspectivas: la económica y la emocional", aseguraba el emprendedor.

Por ello, decidió ponerse manos a la obra con Pazy, una plataforma digital que permite preparar y prepagar el funeral con un precio cerrado.

Lo cierto es que en los últimos años han cobrado más fama las empresas especializadas en gestionar y planificar funerales de manera integral, conocidas como Funeral Planner, al más puro estilo Wedding Planner.

Estas compañías no solo organizan el sepelio o la cremación, sino que ofrecen un servicio completo de atención a la familia, incluyendo la tramitación de documentos oficiales, la coordinación con tanatorios y cementerios, y la asistencia en la planificación del funeral bajo el deseo del difunto.

"Desde el punto de vista económico, no tiene sentido pagar un seguro de decesos durante toda la vida sin fin; lo lógico es un plan de prepago en el que, una vez terminado de pagar lo que has elegido, no pagas ni un euro más", apuntaba Alejandro a este medio.

"Desde el lado emocional, en una situación de dolor no deberíamos exponer a la familia a decisiones tan complejas y nuevas".

"Somos la primera plataforma digital que permite preparar y prepagar tu funeral, dejando todo organizado y reduciendo cargas emocionales y económicas", indicaba el empresario.

"Pagas una única vez por lo que elijas: si un funeral cuesta 2.500 €, pagas 2.500 € y no un euro más; si es más personalizado, por ejemplo 5.200 €, cuando has pagado ese monto, ya no hay pagos adicionales".

En relación a los precios de su servicio, Alejandro fue claro: "Varían mucho. Nunca hemos vendido uno por encima de 8.000 €, salvo situaciones extraordinarias. Todo depende de la imaginación y las peticiones del cliente, siempre buscando soluciones viables y seguras".

Gracias a su labor han podido cumplir el sueño de difuntos y familiares como haciendo compostaje de las cenizas en las fallas, un ataúd con rasgos vikingos o pesar a la persona y distribuir su peso en botellas de vino para familiares.

Tratar de cumplir el deseo del difunto pero siempre bajo el marco de la legalidad y las diferentes restricciones que hay en los funerales.