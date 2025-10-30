José Elías (49), multimillonario: "Los jóvenes solo quieren trabajar sus 8 horas y cumplir, no quieren ser líderes"

Las claves nuevo Generado con IA José Elías, empresario multimillonario, critica la falta de ambición de los jóvenes españoles, señalando que prefieren estabilidad laboral y jornadas de 8 horas sobre liderazgo y emprendimiento. Elías, fundador de Audax Renovables y La Sirena, destaca que el 40-50% de los jóvenes en España aspiran a ser funcionarios en busca de estabilidad y conciliación laboral. El empresario subraya la importancia de sacrificarse y esforzarse más allá de las horas laborales para alcanzar el éxito profesional y convertirse en líderes. Elías critica la falta de flexibilidad y compromiso entre los jóvenes en el ámbito laboral, sugiriendo que esta actitud limita sus oportunidades de liderazgo y desarrollo profesional.

Es una realidad que la cultura del emprendimiento se está perdiendo en España. Hoy en día los jóvenes optan por la tranquilidad en lugar de arriesgar y tratar de sacar adelante sus propios proyectos.

De hecho, se estima que entre el 40% y el 50% de los jóvenes españoles quieren ser funcionarios o consideran seriamente opositar. Este atractivo viene motivado por la búsqueda de estabilidad laboral, conciliación y unas mejores condiciones.

Así, el empresario multimillonario José Elías Navarro abordó este tema, señalando cómo los jóvenes tienen que arriesgar más y esforzarse en busca de alcanzar sus objetivos.

Se buscan líderes

José Elías Navarro nació en Badalona en 1976 en un entorno humilde. Antes de emprender en negocios decidió estudiar Ingeniería Técnica. Después de enfrentarse a la ruina financiera, logró levantar un imperio empresarial con Audax Renovables y la cadena de congelados La Sirena.

A menudo su historia se ve como la de alguien que "contra todo" logró el éxito gracias a su esfuerzo, la resiliencia y la visión empresarial. De hecho, a menudo el propio José Elías comparte en su podcast Búscate la vida consejos y análisis sobre las empresas y el emprendimiento.

Desde su posición pública, Elías ha defendido ideas que invitan a replantear la noción de esfuerzo, resultados y rol del individuo en la vida profesional.

En ese sentido, en uno de sus vídeos, su colaborador Dani señalaba el problema de las empresas para conseguir trabajadores que se esfuercen y lo den todo por su puesto, incluso haciendo horas de más si fuese necesario.

"A día de hoy las empresas tienen problemas de que la gente se planta y dice: ¿tú qué te has pensado?", aseguraba. "Y hay gente que puede decir que está bien, sí, pero poco a poco vamos perdiendo el efecto de que los primeros años de mi carrera profesional, si tengo que trabajar más horas y sufrir un poquito más, pues lo tengo que hacer".

José Elías apoyaba esta reflexión, señalando cómo justo había planteado ese punto en un acto con Michael Page, la consultoría de recursos humanos. "Le preguntaban a la de Michael Page sobre lo que se encontraba ahora en los directivos y tal", afirmaba el empresario.

"Decían que el mayor problema que tenían era la falta de flexibilidad. Ayer estábamos entrevistando a una directiva que quería teletrabajar todo el 100% de sus horas y claro, obviamente es muy difícil de encajar".

José Elías utilizaba una reflexión para dibujar su punto: "Mi reflexión partía de eso, venía a sacar lo del látigo. A ver chicos, ¿aquí a qué habéis venido? ¿Queréis jugar en la Champions o queréis jugar en Tercera? Porque si queréis jugar en la Champions, os vais a tener que dejar plumas en el camino".

"Yo tuve que divorciarme por mi vida. Si alguien espera jugar la Champions sin romperse el tobillo, se equivoca. El que no quiera dejarse las plumas por el camino, que deje de ver unicornios en el camino. ¿Quieres ser el 9 goleador del Real Madrid o FC Barcelona en Champions League? Hay que dejarse las plumas", indicaba el empresario.

Por ello, el dueño de La Sirena marcaba cómo "hoy en día hay más probabilidades de ser líderes que de ser followers". "Hay muy pocas personas que quieran ser líderes", puntualizaba.

"Los chavales levantan la mano y dicen que no van a estar aquí más de 8 horas, quieren trabajar de 7 a 15 porque quieren ir al gimnasio por las tardes", aseguraba José Elías. "Es totalmente lícito pero eso te va a impedir ser el líder".

De tal manera, se observa que para una parte de la juventud laboral actual el objetivo es "hacer lo justo", marcar la ficha, salir a la hora y no implicarse más allá de lo estrictamente requerido.

Frente a ello, el discurso de Elías apela a una actitud distinta: a ver el trabajo, no sólo como cumplir un horario, sino como una oportunidad para aportar, crecer, mostrar iniciativa y asumir responsabilidades que puedan marcar diferencia.