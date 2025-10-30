Un fontanero autónomo, sobre su sueldo: "Trabajé 20 años sin tener vida, ahora gano hasta 690 euros en un día"

Emanuel y la imagen de un fontanero creado con IA. Montaje.

La subida de las cuotas de los autónomos ha sido uno de los temas más comentados durante las últimas semanas.

Primero por la protesta de muchos trabajadores que veían cómo sus ingresos se reducían, y después por la rectificación del Gobierno, que intentó calmar las aguas.

Sin embargo, la duda sigue ahí: ¿qué pasa ahora? La propuesta actual contempla un aumento muy moderado, entre el 1% y el 2,5%.

A ello se le suma que han anunciado que los que menos facturen tendrán ese incremento congelado. Una medida que busca aliviar, aunque sea un poco, la preocupación de miles de autónomos en España.

Pero no todos se quedan callados. Algunos, como Emanuel, un fontanero en Valencia, ha alzado la voz para hacer oír su realidad, la que pocas veces se muestra en un empleo que sigue siendo fundamental para muchos españoles.

"Hoy hemos facturado 690 euros con chapuzas por todos lados", detalla en uno de sus vídeos, donde explica cada uno de los tres trabajos que tuvo que realizar en un solo día, algunos de los cuales el cobro supera los 150 euros.

"No es solo hacer los trabajos, sino que también es desplazarte, ese tiempo también se suma", explica el experto a sus seguidores.

De pizzero a fontanero autónomo

Emanuel no siempre fue fontanero. "He trabajado 20 años como pizzero y me abrió las puertas para trabajar en donde me daba la gana, pero me harté porque el hostelero no tiene vida", confiesa.

Definido como "manitas", decidió dar un giro y sacarse el título de fontanería, estudiando por las noches y fines de semana mientras trabajaba en una heladería. En un solo año, logró su objetivo.

Desde entonces, su trabajo no ha parado: "Pude aprender de calefacción y muchas cosas de fontanería". Emanuel forma parte de los más de 3,4 millones de autónomos que hay en España en 2025, un colectivo que crece un 1,2% respecto al año anterior, según el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, la realidad no es fácil. Muchos autónomos enfrentan cuotas, impuestos y una carga fiscal que sigue siendo un desafío para su día a día, como refleja la historia de Emanuel, que muestra la cara humana detrás de los números.