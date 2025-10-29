Laura, vecina de una zona afectada por la dana: “La casa frente a la mía se alquiló por 600€ y está hecha una pena”

Las claves nuevo Generado con IA Los precios de la vivienda en las zonas afectadas por la DANA han aumentado hasta un 35%, complicando la búsqueda de viviendas tanto para compra como para alquiler. La oferta de viviendas ha disminuido un 22% en el último año, lo que ha contribuido al incremento de precios en el mercado inmobiliario de las zonas afectadas. Las viviendas disponibles suelen estar en mal estado, con problemas de humedad y ubicadas en zonas inundables, lo que refleja el impacto duradero de la DANA en la región.

La tragedia de la dana ha dejado marcados a todos los valencianos y un año después siguen recordando con tristeza aquel día. Además de toda la adversidad que trajo dicho desastre, los residentes se han encontrado con otra dificultad: la vivienda.

El precio de la vivienda en las zonas afectadas por la dana ha aumentado hasta un 35% y encontrar una vivienda se ha convertido en un auténtico problema, independientemente de si es para comprar o alquilar.

Así lo explicó Laura Conde, vecina de Massanassa, en los informativos de laSexta dejando entender que estas viviendas se alquilan con humedades y en zonas inundables.

Una caída del 22% de la oferta

La residente de Massanassa comentó que "la vivienda de enfrente de mi casa la alquilaron por 600 euros, pero porque está hecha una pena, le sigue saliendo humedad por las paredes".

El municipio en el que vive Conde ha experimentado un incremento de la compraventa de la vivienda de un 31%, mientras que la corona se la lleva Benetússer con un aumento del 35%.

Laura Conde, vecina de Massanassa. laSexta

Por otro lado, municipios como Alfafar, Paiporta o Torrent han visto la vivienda encarecida en un 25%, 26%, 29% respectivamente.

El motivo detrás de esta subida reside en el descenso de la oferta. Un año después de la tragedia la oferta de vivienda ha descendido un 22%. "Hay muy poca (vivienda) entonces donde te puedes meter te metes".

Sobre esto, explicó Vicente Díez, vicepresidente y portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (COAPIV), a los periodistas de laSexta que "se compra cualquier cosa, al final predomina la necesidad de vivienda frente al factor inundable".

Porque, como comentó previamente la vecina de Massanassa, estas viviendas que se venden están en zonas inundables y rara vez en buen estado, ya que la gran mayoría han sido abandonadas por sus propietarios después de la tragedia.

Vicente Díez, Vicepresidente y portavoz de COAPIV. laSexta

Sobre si se construirán nuevas viviendas para sustituir a aquellas que fueron destruidas por la dana, señaló Díez que "genera muchas dudas, sobre todo a los promotores, porque claro se tienen que replantear todo porque el problema no son solo las viviendas, son los garajes los sótanos".

El alquiler tampoco se plantea como una opción relativamente viable, ya que, en las zonas afectadas es un 5,7% más caro. Por ejemplo, en Catarroja ha aumentado un 20%.

Dolores Arnau, vecina de Massanassa laSexta

Dolores Arnau, también vecina de Massanassa, demostró cómo se vive esta desesperación en estas zonas: "Mucha gente llega y dice 'Oye ¿conocéis a alguno que tenga un bajo o un piso para alquilar?', pero es que no hay".

De esta manera, los vecinos de estas zonas han hecho lo posible, este primer aniversario, de rehacer sus vidas enfrentándose ahora a la odisea de la vivienda.