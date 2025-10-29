Un carpintero colombiano, sobre su realidad en España: "Gano 2.000 euros al mes y disfruto de mi trabajo"

Las claves nuevo Generado con IA La escasez de relevo generacional en profesiones tradicionales como la carpintería en España está siendo cubierta por inmigrantes, quienes encuentran en estos oficios una oportunidad de estabilidad económica. El colombiano conocido como Estrada en TikTok comparte su experiencia como carpintero en España, donde gana 2.000 euros al mes y ha aprendido el oficio con el tiempo. La falta de trabajadores cualificados en oficios tradicionales en España ha llevado a incluir profesiones como la carpintería en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura del SEPE, facilitando la contratación de extranjeros.

Actualmente España vive un problema de relevo generacional en aquellas profesiones de oficio. Es decir, trabajos como albañilería, pintura o carpintería. Profesiones que ya no atraen a los jóvenes por diversas razones.

Así, ante esta falta de relevo generacional, los que parecen estar tomando estas profesiones son los inmigrantes que llegan a España en busca de mejores oportunidades.

Ante la gran demanda de trabajadores de estos sectores, los extranjeros se ven atraídos y deciden ejercer en ellas con casos como el del usuario de TikTok conocido como Estrada.

Oficios con vacantes

La escasez de trabajadores en los oficios tradicionales, como la carpintería, la fontanería o la mecánica, se ha convertido en uno de los retos laborales más visibles en España.

Durante años, estos empleos han sido percibidos como trabajos duros, físicamente exigentes y con menor reconocimiento social que las profesiones universitarias. Por ello han causado un rechazo entre los jóvenes.

A medida que los profesionales veteranos se jubilan, muchas empresas y talleres se encuentran sin relevo, lo que provoca retrasos en los servicios, aumento de precios y una demanda laboral que supera con creces la oferta de trabajadores cualificados.

Paradójicamente, estos oficios ofrecen hoy salarios competitivos, estabilidad y oportunidades reales de emprendimiento.

Esta situación genera una alta demanda de mano de obra en sectores donde la técnica y la destreza manual son esenciales. Al no haber suficiente personal cualificado español, muchas empresas han empezado a contratar trabajadores extranjeros.

Muchos inmigrantes ven en estos oficios una oportunidad real de estabilidad y progreso económico. Incluso se muestran en disposición para formarse, adaptarse y permanecer en el empleo, haciéndolos pilar fundamental para sostener el sector.

De hecho, la carpintería ya figura dentro de las profesiones demandadas con escasez de mano de obra, lo que ha provocado que se incluya a los carpinteros en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura del SEPE, lo que facilita la contratación de extranjeros en este sector.

Uno de ellos es un joven colombiano que llegó a España hace unos años y actualmente ejerce como carpintero, contando su historia en su perfil de redes sociales (@elestradaaaa).

El joven compartió una recopilación de su trabajo como carpintero en una fábrica, señalando su remuneración: "Así me gano 2.000 euros al mes en mi trabajo de carpintería en España".

Sin embargo, el colombiano señalaba cómo había aprendido su oficio con el paso del tiempo y la práctica. "Al principio me costaba mucho y casi me cambian de sitio, pero al colombiano no le queda nada grande. Confíen en el proceso. Después de tanto tiempo, por fin disfruto de mi trabajo", aseguraba.

De tal manera, si bien es un alivio para el sector que los extranjeros adopten estos puestos de trabajo por el bien de las obras y el sostenimiento de la demanda, se crea un debate sobre la necesidad de revalorizar los oficios en España.

Es importante que se recupere el prestigio de la formación técnica y atraer a los jóvenes a dedicarse a ello, ya que si no el país dependerá de la mano de obra exterior para mantener sectores clave en la economía y funcionamiento del país.