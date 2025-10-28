Victoria Vélez, experta en horóscopo, advierte a los Capricornio el 28 de octubre: "Vigila los cambios de humor"

Julia Roberts, nacida el 28 de octubre de 1967, es Escorpio. Gtres

Hay muchos temas que nos ocupan el día a día y no nos dejan pensar con claridad. Los más importantes son la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede ayudar a resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

La actriz canadiense, Julia Roberts, cumple 58 años martes 28 de octubre. Por lo tanto, es Escorpio.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Los proyectos personales serán muy bien recibidos por los demás asociados".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "serán muy importantes la claridad y el cariño en tu forma de relacionarte especialmente con la pareja".

Para los Tauro será un día en el que "habrá un constante ir y venir ya que tendrás que realizar bastantes actividades".

La numeróloga pitagórica asegura a los Géminis que "en el amor todo será muy pasional".

En los Cáncer, será un día en el que "necesitarás mostrar tu sensibilidad y tu cariño de una forma romántica con la pareja". Mientras que la experta asegura que a los Leo "les ayudará principalmente su entusiasmo".

Mientras que para los Virgo es fundamental "evitar malentendidos con la pareja".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Hoy tendrás mucha inspiración que te ayudará a que los demás vean belleza y armonía en todo".

Mientras que los Escorpio deben tener "deseos de un día armonioso y romántico". Para los Acuario, "hoy en el amor será un día muy armonioso y divertido".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "Tendrás momentos apasionados y muy agraciados en tus relaciones románticas".

Por último, Victoria cree que los Capricornio deben vigilar "los cambios de humor".