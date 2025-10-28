Un panadero, sobre la subida del precio del pan en España: "Una barra costaba 1 €, ahora el doble, y en enero subirá más"

Las claves nuevo Generado con IA El precio del pan en España ha aumentado considerablemente, pasando de costar 1 euro a cerca de 2 euros, y se espera un nuevo incremento en enero. El aumento del precio se debe principalmente al encarecimiento de las materias primas, que han subido hasta un 60% debido a factores como la guerra de Ucrania. Los panaderos están adaptándose a la situación utilizando nuevas harinas y técnicas para alargar la vida del pan y mejorar su aprovechamiento. El gasto medio anual en pan por hogar se sitúa en unos 340 euros, y el pan podría convertirse en un "artículo de lujo" si los precios siguen subiendo.

En España, pocas cosas se disfrutan tanto como el pan. Presente en los desayunos, los bocadillos o acompañando un guiso, se ha convertido en un 'básico' de la vida diaria.

.

Pero mantener esta costumbre del día a día, cuesta hoy casi el doble que hace apenas unos años. Que se lo digan a José Luis, panadero artesanal, cuyo local ha notado este panorama.

Aunque hacen "unas 200 barras diarias", admite que la venta ya no es la misma. "Se compra menos pan porque ha subido bastante más el precio en los últimos años. Estas barras estaban en torno a 1 euro, ahora rondan los 2 euros", confiesa.

Un aumento del 60%

Este encarecimiento tiene una explicación: el aumento de los costes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pan se ha encarecido un 20,3% desde 2021, y las materias primas siguen tensionando los precios.

José Luis lo vive día a día. "Con la guerra de Ucrania, el precio de la materia prima subió un 60%", explica ante las cámaras de La mirada crítica.

La lista de aumentos parece no tener fin. La mantequilla, un ingrediente clave, cuesta ahora 7 euros el kilo, frente a los 4 euros de 2023.

La harina, base de cualquier masa, ha pasado de 0,50 euros a casi 0,70 euros el kilo. "En enero se volverán a ajustar los precios del pan", lamenta el panadero, mientras reconoce que muchos clientes "ahora se llevan solo una barra" y no tres como antes.

"Trabajamos para que el pan dure más"

Desde la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería, Juan Antonio Martín confirma lo que vive José Luis: "Es la acumulación de unos años con subidas continuas de materia prima y costes laborales", explica.

Lo cierto es que el sector ha cambiado, y con él, el modo de consumo. "Antes era un pan diario, hoy se hacen panes con más duración", detalla el experto.

Testimonio de Juan Antonio Martín durante el programa. 'La mirada crítica'.

Las panaderías están apostando ya por nuevas harinas, semillas y técnicas de fermentación que alargan la vida del producto y permiten aprovechar mejor cada barra.

"Hemos incrementado las variedades y mejorado los procesos para que el pan dure más", puntualiza. Pero por mucho que evolucione el oficio, la preocupación sigue ahí.

En 2025, el gasto medio en pan por hogar, ronda los 340 euros al año, según el Ministerio de Agricultura. Y si nada cambia, enero traerá otro bocado al presupuesto familiar, convirtiéndose así en un "artículo de lujo".