Soy experta en vivienda y así veo su futuro: “El presupuesto medio para comprar aumenta un 15% hasta los 200.738 euros”

Quienes tienen en mente comprar vivienda se están encontrando con un ‘muro’ que cada vez es más alto. Y el mismo no es otro que el precio de la vivienda tanto nueva como usada que, durante los últimos años, no para de subir.

“El presupuesto medio para comprar aumenta un 15% hasta los 200.738 euros”, afirma Lorena A. Zenklussen, directora comercial de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

En concreto, ha pasado de 174.641 euros en 2024 a 200.738 euros en 2025, según el último estudio de la entidad especializada en financiación sostenible.

Jóvenes y mayores

Si ponemos el foco en las diferentes comunidades autónomas, son la Comunidad de Madrid (287.235 euros), Cataluña (255.646 euros) y Baleares (236.205 euros) quienes tienen los presupuestos más elevados.

En el otro extremo, son Extremadura (103.085 euros), La Rioja (124.642 euros) y la Comunidad Valenciana (130.925 euros) las que se sitúan entre las regiones con menores niveles de previsión de gasto destinado a la compraventa.

Otro dato relevante tiene que ver con la edad de los compradores de vivienda. Y es que las personas mayores de 55 años destinan 56.417 euros más que los compradores más jóvenes. Es decir, la diferencia es del 32%.

¿A qué se debe esto? Según UCI, al mayor nivel de ahorro y estabilidad financiera de los perfiles sénior, frente a la mayor inestabilidad laboral y menores salarios que perciben los jóvenes.

Asimismo, los compradores dan el paso principalmente para que la vivienda sea su vivienda habitual (70% de los encuestados). Y crece ligeramente la compra como inversión (11%), sobre todo en aquellos perfiles que tienen unos ingresos por encima de los 30.000 euros.

"Estos resultados reflejan la importancia que los españoles otorgan a la propiedad”, subraya Lorena A. Zenklussen. Y añade: “A pesar de la presión que imponen los precios y a la oferta limitada, la vivienda continúa considerándose un valor seguro y un proyecto vital a largo plazo”.

Con todo, la experta inmobiliaria subraya que “el contexto actual plantea importantes desafíos en términos de accesibilidad y asequibilidad”.

Por eso, califica como “fundamental” seguir trabajando para ofrecer soluciones que ayuden a los ciudadanos “a cumplir su objetivo de acceder a una vivienda, ya sea mejorando la oferta disponible, impulsando la financiación responsable o promoviendo políticas que equilibren el mercado”.