Paula, una joven española de 23 años en Holanda: "Paso 8 horas al día cortando cartones y cobro más de 2.000 €"

Las claves nuevo Generado con IA Paula, una joven española de 23 años, trabaja en Holanda cortando cartones y gana más de 2.000 euros al mes, un sueldo impensable en España. En los Países Bajos, los salarios para empleos sencillos superan los 1.750 euros netos mensuales, en contraste con los sueldos precarios de España. La estabilidad laboral y la capacidad de ahorro en Holanda contrastan con la alta tasa de temporalidad y paro juvenil en España, que supera el 27%. Cada vez más jóvenes españoles emigran en busca de mejores oportunidades económicas y estabilidad laboral en países como Holanda.

Cada vez son más los jóvenes españoles que hacen las maletas para buscar un futuro mejor fuera de las fronteras del país.

Frente a los contratos precarios y sueldos bajos que encuentran en España, la diferencia con países como Holanda es abismal.

Mientras que en España el salario mínimo ronda los 1.134 euros mensuales, el monto aumenta a 1.750 euros netos al mes en los Países Bajos, y en muchos empleos sencillos, llega a los 2.000 euros o más.

"Paso 8 horas cortando cartones"

Este es el caso de Paula, que tras tanto escuchar sobre lo difícil que es independizarse o ahorrar en España, decidió dar el salto.

Su trabajo no es glamuroso: pasa sus jornadas cortando cartones en una fábrica, pero cobra un sueldo que en España sería impensable para alguien de su edad y experiencia.

"Vine sin saber absolutamente nada de cuál iba a ser mi función en la fábrica. A mí me ponen ocho horas junto a una amiga cortando cartones"

Frente a empleos similares en España, donde sería difícil ver una nómina que llegue a esa cifra sin estudios superiores o experiencia específica, la brecha se hace palpable.

La diferencia no se limita únicamente al sueldo. "Aquí puedo ahorrar todos los meses", confiesa la joven sobre una realidad que para muchos españoles se ha convertido en una utopía.

Fuga de talento

En España, uno de cada cinco menores de 30 años aún vive con sus padres por motivos económicos, según datos del Observatorio de la Juventud.

"En Holanda me siento más independiente, es otro ritmo de vida. Fue una decisión fácil porque me encanta la aventura", subraya Paula, que ve en esta experiencia, una oportunidad para cambiar su vida.

El cambio no está exento de retos. La joven explica que aunque "se vino de un día para otro", el trabajo es duro y muchas veces repetitivo, pero insiste en la seguridad y la estabilidad.

"Aquí el contrato es claro y el sueldo fijo, eso te da tranquilidad", explica. Lo cierto es que esta estabilidad laboral es justamente una de las grandes demandas en España, donde la temporalidad aún afecta a casi el 40% de los jóvenes ocupados.

Además, la tasa de paro juvenil supera el 27%, según Eurostat, frente al 7% que se registra en Holanda y otros países del norte.

Paula no idealiza la vida fuera. "Echo de menos mi familia y el clima español", reconoce. Pero la posibilidad de ahorrar, independizarse y mirar al futuro con menos incertidumbre, sigue pesando en la balanza.

Pero, ¿vale la pena quedarse esperando en casa cuando el mundo está lleno de oportunidades? De momento, Paula lo tiene claro. "No sé si estaré aquí para siempre, pero por ahora estoy tranquila", confiesa.

Su caso no es aislado: cada año, miles de jóvenes españoles se lanzan a la aventura en busca de un presente más estable y un futuro con menos sombras.