Ángel Martín (77 años): “Me gasté 50.000 euros en una excavadora y ahora gano entre 3.000 y 3.500 euros al mes”

Montaje de Ángel Martín con una excavadora en una imagen creada con IA.

Las claves nuevo Generado con IA Ángel Martín, a sus 77 años, se reinventó al aprender a manejar una excavadora para generar ingresos adicionales ya que su pensión no cubría sus necesidades básicas. Con una pensión de 850 euros y un alquiler de 840 euros, Ángel decidió trabajar con una retroexcavadora y ahora gana entre 3.000 y 3.500 euros mensuales. Para adquirir su propia excavadora, Ángel pidió un crédito de 50.000 euros, afrontando así su necesidad de ingresos tras una carrera laboral que comenzó a los 16 años como electricista. El retorno al trabajo de Ángel ha reducido su pensión a 450 euros, una situación común entre jubilados que enfrentan pensiones insuficientes para cubrir sus gastos.

Renovarse o morir. Lo primero es más acuciante si la pensión que percibes sólo te da para pagar el alquiler donde resides. Es el caso de Ángel Martín que, a sus 77 años, tuvo que dar una nueva vuelta de tuerca a su vida para poder seguir adelante.

¿Cómo? Pues volviendo a trabajar, ya que la pensión que le quedaba no le daba para mucho. Mejor dicho, no le daba para nada. Porque la misma era de 850 euros. Y el alquiler que desembolsa todos los meses es de 840 euros.

Es decir, que sólo le quedaban 10 euros para pagar el agua, la luz, la comida... ¿Solución? Aprendió a manejar una excavadora. Así lo explicó en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3. “Con 65 años, ¿quién te da trabajo? Nadie”, afirmó.

“Si tuviera una pensión digna”

Ángel fue la mar de sincero en el programa de televisión donde reconoció que no le quedó otra que reinventarse. Y eso que su carrera laboral arrancó con tan solo 16 años.

A esa edad comenzó a trabajar como electricista, profesión que estuvo practicando hasta que le llegó la edad de jubilación.

Ante la tesitura antes expuesta, era cuestión de hacer algo para poder sobrevivir. A los 73 años tuvo la oportunidad de subirse a una retroexcavadora y, desde entonces, no se ha bajado de ella.

“No me queda otra. Si tuviera una pensión digna no estaría trabajando en estos momentos”, reconoció durante su entrevista en el programa de Sonsoles Ónega.

Una profesión que le está dando muchas alegrías ya que, durante el pasado año, se ‘lanzó a la piscina’ y decidió adquirir su propia máquina. Por eso, tuvo que pedir un crédito de 50.000 euros que sigue pagando.

¿Cuánto gana con la misma? Pues, como decía la canción, depende. Cantidades que suelen oscilar entre los 3.000 y los 3.500 euros mensuales de media. Una variación que varía según sea el número de horas que eche.

Al volver a trabajar, su pensión se ha visto recortada a la mitad: 450 euros. Una situación que cada vez se da más debido a que muchas personas jubiladas no llegan a fin de mes por una pensión corta que, en ocasiones, incluso se ve recortada por tener que jubilarse obligatoriamente antes de tiempo.