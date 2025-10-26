Marc Bove (39 años), inversor inmobiliario con 17 pisos en propiedad: "Genero 4.000 euros netos al mes"

Las claves nuevo Generado con IA Marc Bove, inversor inmobiliario español, posee 17 pisos y un patrimonio neto de más de un millón de euros. En dos años, Bove compró 14 pisos y ahora genera 4.000 euros netos mensuales de rentabilidad inmobiliaria. El valor de su patrimonio ha crecido significativamente gracias a la revalorización de los inmuebles y la amortización de deudas. Bove promueve la inversión en viviendas, citando el déficit de construcción y el aumento de demanda como factores para el alza de precios.

Marc Bove es un inversor inmobiliario español que dio un giro de 180 grados en su vida. Pasó de tener un puesto directivo en una gran multinacional a quedarse en paro. En vez de hundirse, apostó por un nuevo negocio de inversión que le ha permitido ser el propietario de 17 pisos y tener un patrimonio neto de más de un millón de euros.

Este empresario cuenta que en tan sólo dos años, 2022 y 2023, compró 14 pisos, pero que tras la reserva del primero se quedó con sólo 1.000 euros en el banco. Ahora, favorecido por el contexto actual, los inmuebles se han revalorizado y ha conseguido multiplicar el capital invertido.

Además, revela que la rentabilidad neta mensual que le generan la suma de todas sus propiedades asciende a los "4.000 euros netos". En una entrevista con el podcast Libertad Inmobiliaria, explica que en su primer piso tenía una cuota hipotecaria de 166 euros y lo alquilaba por 450 euros.

Revalorización de los pisos

Así, obtenía un cash flow inicial (flujo de dinero en efectivo) de unos "200 euros al mes". Sin embargo, la cantidad real aumentaba por la revalorización del valor del piso y por la amortización de la deuda.

Precisamente, Marc señala que lo que más le ha "impresionado es cómo ha crecido el valor del patrimonio" tras haber enfocado su estrategia de negocio a la inversión inmobiliaria.

"Hace cuatro años estaba arruinado y ahora tengo un patrimonio neto de más de un millón de euros porque los pisos se han revalorizado mucho y la deuda se ha ido amortizando", expone en contraste con la infinidad de casos de jóvenes que están desesperados por emanciparse y comprar o alquilar una vivienda a un coste asequible.

El emprendedor de 39 años narra que sus decisiones empresariales actuales están marcadas por una caída al vacío a nivel laboral provocada por el cierre de la fábrica donde trabajaba, que además le provocó una gran depresión.

Previamente había desempeñado múltiples labores en empleos como camarero, repartidor y mozo de almacén. Por eso, cuando logró un puesto de responsabilidad en una gran empresa, pensaba que había encontrado el camino correcto. No obstante, tras el cierre de la fábrica se quedó en paro y tuvo que reinventarse.

Por otra parte, Marc recomienda invertir en vivienda porque los inmuebles van a seguir aumentando de precio. ¿El motivo? Cada vez hay más población y más demanda de viviendas en España, pero no se construyen las necesarias. Por lo tanto, existe un déficit que "hace inevitable que los precios suban a largo plazo".