Luis Sans (60), sobre sus más de 38 años al frente de una tienda de moda: "En 2024 facturamos 28 millones de euros"

Las claves nuevo Generado con IA Luis Sans, a sus 60 años, lleva más de 38 años al frente de la tienda de moda Santa Eulalia, la más antigua de Barcelona. Santa Eulalia, fundada en 1843, ha superado crisis y pandemias, combinando tradición y modernidad bajo la dirección de la familia Sans. En 2011, Santa Eulalia renovó su tienda insignia en el Paseo de Gracia, ofreciendo una experiencia única con arquitectura contemporánea y herencia artesanal. Luis Sans apuesta por la digitalización del lujo, manteniendo la importancia de la experiencia física en la compra de artículos exclusivos.

A sus 60 años, Luis Sans sigue entrando cada mañana en la tienda con la misma determinación con la que lo hizo por primera vez hace casi cuatro décadas.

Presidente y propietario de Santa Eulalia, la casa de moda más antigua de Barcelona, Sans ha logrado algo que muy pocos empresarios pueden decir: mantener viva una firma que suma siete generaciones de historia desde 1843, sin renunciar ni a la tradición ni a la rentabilidad.

"En 2024 facturamos 28 millones de euros", afirma con orgullo. Lo dice sin ostentación, como quien sabe que detrás de esa cifra hay historia, equipo y una manera de entender el lujo que no se improvisa.

Luis Sans en tienda. Cedida.

Santa Eulalia no es solo una tienda, es una institución ubicada en Barcelona, muy conocida que ha sabido sobrevivir a guerras, crisis e incluso a varias pandemias.

Su origen se remonta a 1843, cuando Josep Taberner, un joven sastre, abrió un pequeño taller junto a su hijo en la calle Plà de la Boquería, en Barcelona.

Desde entonces, la marca ha pasado por siete generaciones de profesionales, aunque la familia Sans la dirige desde hace cuatro. Una continuidad que explica su longevidad: oficio, atención al cliente y respeto por la elegancia.

Así, casi 140 años después y con tan solo 22 años tras la muerte repentina de su padre, Luis Sans tomó las riendas, en un momento en que el sector del lujo vivía una profunda transformación.

"En 2024 vendimos 28 millones de euros" Luis Sans, propietario de Santa Eulalia

"Cuando empecé, la palabra retail casi no existía y hablar de experiencia de cliente sonaba a ciencia ficción", recuerda.

Con una visión moderna y una firme voluntad de profesionalizar la gestión, Sans apostó por convertir Santa Eulalia en una empresa global sin dejar de ser familiar.

Interior de Santa Eulalia. Cedida.

La gran renovación llegó en 2011, con la reapertura de la tienda insignia en el Paseo de Gracia, tras una inversión de más de cuatro millones de euros.

El nuevo espacio, de 2.000 metros cuadrados, combinó arquitectura contemporánea y herencia artesanal. Además, se incluyó un taller de sastrería y camisería a medida, una cafetería y una cuidada selección de marcas internacionales de lujo. Todo ello bajo un mismo concepto: ofrecer una experiencia que solo puede vivirse allí.

Las claves del triunfo

Para Luis Sans, presidente de Santa Eulalia, el éxito de la firma más antigua de la moda barcelonesa no es fruto del azar, sino de una estrategia clara y constante. A lo largo de casi dos siglos, la empresa ha sabido evolucionar sin perder su esencia, combinando innovación, tradición y un profundo respeto por el oficio.

Sans resume su fórmula en tres claves: calidad, comodidad y profesionalidad. Calidad para ofrecer siempre lo mejor, tanto en producto como en servicio; comodidad para mantener al cliente siempre en unas óptimas condiciones; y por último, profesionalidad en un equipo comprometido que entiende el lujo no como ostentación, sino como una forma de cuidar los detalles y a las personas.

La digitalización del lujo

No obstante, y aunque se trata de una empresa tradicional y castiza, Santa Eulalia también ha pasado por diferentes procesos de modernización; y uno de ellos, y el más importante, es la introducción al mundo digital.

Sans decidió integrar tecnología sin perder el contacto humano. Hoy, el canal digital representa una parte de la facturación de la empresa, con un equipo interno de cuatro ingenieros informáticos dentro de una plantilla de 94 personas.

Interior de Santa Eulalia. Cedida.

Sin embargo, en este contexto, Luis separa las ventas en dos categorías bien diferenciadas: por un lado, la compra por necesidad o conveniencia, que se ha adaptado muy bien al entorno digital; y por otro, la compra experiencial, donde la tienda física sigue siendo insustituible.

En la primera categoría, productos cotidianos o complementos concretos representan hasta el 80% de las ventas digitales. "Uno necesita, por ejemplo, bombillas o un artículo concreto; miras la web y al día siguiente lo tienes en casa", explica Sans, destacando cómo el e-commerce cumple su función de comodidad y rapidez.

"En la compra experiencial la venta online ronda el 20%" Luis Sans, propietario de Santa Eulalia

En cambio, la compra experiencial, que incluye artículos de lujo, prendas únicas y colecciones exclusivas, se mantiene mayoritariamente en la tienda física, representando alrededor del 20% de las ventas online.

"Cuando compras ropa o un vestido especial, quieres probarlo, sentirlo, dejarte aconsejar… quieres vivir la experiencia", subraya.

No obstante, y aunque la introducción al mundo digital ha transformado muchos hábitos de compra, Luis Sans insiste en que la experiencia de comprar en una tienda física sigue siendo insustituible.

"Yo nunca creí en estos gurús, y se ha demostrado que estaban equivocados en cuanto al sector del lujo", manifiesta el actual propietario de Santa Eulalia.