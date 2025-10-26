Una inversora inmobiliaria que compra viviendas okupadas: “Suelen estar un 50% o 60% por debajo del precio de mercado”

Las claves nuevo Generado con IA El número de viviendas okupadas a la venta en Idealista supera las 23.000, representando un 3% de la oferta total del portal. Inversores inmobiliarios compran viviendas okupadas porque se venden entre un 50% y 60% por debajo del precio de mercado. Naiara Mas, inversora, afirma que la compra de viviendas okupadas está de moda debido a su precio reducido y la falta de medidas gubernamentales eficientes para abordar la ocupación. Los inversores suelen negociar con los okupas para que abandonen las viviendas, lo que permite revender las propiedades a precios mucho más altos.

El número de viviendas okupadas a la venta en el portal inmobiliario Idealista ya supera las 23.000 en el tercer trimestre, es decir, que suponen un 3% de la oferta total de venta de dicho portal.

¿Quiénes compran estas viviendas? Por lo general, los inversores inmobiliarios. La particularidad que poseen estos inmuebles que los hacen atractivos para estos empresarios es que son considerablemente más baratos, principalmente porque vienen con un okupa dentro.

Así, Naiara Mas, inversora inmobiliaria que ya ha comprado hasta 3 viviendas okupadas, explicó en el programa La Mirada Crítica cómo funciona realmente esta nueva tendencia entre los inversores y realmente por qué es tan popular.

"Está de moda y es económico"

La inversora confirmó que, en efecto, "he comprado 3 viviendas okupadas" y comentó que entre los que se dedican a hacer negocio en este sector "es una modalidad que ahora está de moda".

Explicó que esta popularidad proviene de que "como el Gobierno no nos da ninguna medida eficiente, ya estamos los inversores intentando comprar este tipo de viviendas puesto que el precio es mucho más económico".

En este sentido, es cierto que con la escasez de la vivienda, aquellos que, como Mas, buscan dedicarse al mundo inmobiliario e invertir en él, han comentado que este tipo de viviendas han aumentado su popularidad porque hay oferta y son baratas.

Además, en otras ocasiones, inversores inmobiliarios que toman el riesgo de comprar estos inmuebles explican que en muchos casos es simplemente cuestión de acordar una suma de dinero con el okupa y pagarle para que este abandone la residencia.

Naiara Mas, inversora inmobiliaria en 'La Mirada Crítica' Telecinco

Continuó señalando que "cuando un fondo de inversión compra este estilo de viviendas, como son grandes tenedores, les cuesta mucho más echar a personas que, ya no te digo vulnerables, pero que tienen mucha cara y llevan 15 años sin pagar su vivienda".

La inversora aprovechó para hacer énfasis en que, en su opinión, se declaran vulnerables a personas que no lo son necesariamente: "Actualmente se declara vulnerable a las personas que son madres cuando están trabajando, yo soy madre y no soy vulnerable".

A esta valoración agregó que "claro, te tiras 15 años sin pagar la vivienda y cuando ya estás bien, que estás trabajando, ¿por qué no pagas?".

Tras este breve inciso, Mas habló sobre el tipo de viviendas que ha comprado, enfatizando en que ninguna de las que ha adquirido son de particulares sino, más bien, de fondos de inversión.

Esto es, principalmente, porque "llevan en una deuda como 15 o 17 años y esas viviendas, incluso en subasta, suelen estar a un precio de mercado un 50% o 60% más baratas", comentó la experta.

Reveló que muchos de los que compran este estilo de viviendas, como es su caso, lo hacen por aumentar su patrimonio. Así, estas personas compran estas viviendas y "hacen como si fuera un fondo de inversión".

De esta manera, continuó exponiendo sobre los okupas que residen en estas viviendas que "en un plazo máximo de dos años, en caso de que no tenga una moratoria, esas personas están fuera".

También, concluyó compartiendo la verdadera rentabilidad que esconden este tipo de inmuebles: "Si tú una vivienda que a precio de mercado está en 200.000 euros, la compras en 100.000 o 120.000 euros, y en 2 años la puedes vender en 200.000 euros o en 210.000 y te sacas el doble o el triple".