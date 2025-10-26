Un hostelero estalla por la subida de precios: "Antes cobraba la caña a 1,60€, ahora a 2€, y el barril cuesta el doble"

Las claves nuevo Generado con IA La inflación ha provocado que un hostelero tenga que aumentar el precio de la caña de 1,60€ a 2€, mientras el coste del barril de cerveza se ha duplicado. Agus, un hostelero e influencer, usa sus redes sociales para explicar a sus clientes la necesidad de subir precios debido al aumento de los costes operativos. La subida de precios en la hostelería refleja cómo la inflación afecta tanto a los empresarios como a los consumidores, con salarios que no siguen el ritmo del incremento de precios. La carga impositiva en España ha alcanzado niveles cercanos a las previsiones del gobierno, con 4.110 millones de euros recaudados a mediados de 2025.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios en España son un 22,3% más elevados que en julio de 2019, antes de la pandemia. Estas cifras afectan a las familias a la hora de hacer la compra diaria, pero también a los negocios de hostelería, ya que los costes han aumentado considerablemente.

Así, Agus, hostelero, ha desglosado en sus redes sociales el dinero que pierde en su negocio por culpa de la inflación. "Hace cinco años cobraba la caña a 1,60 euros, ahora a 2 euros, pero el barril me cuesta el doble", revela.

Por eso, ante los clientes que protestan porque ha aumentado el precio del producto, este camarero influencer decide confrontar estas quejas y poner negro sobre blanco los gastos de su local para que, de este modo, los consumidores entiendan el motivo por el que sube la tarifa.

Inflación desbocada

"Hace cuatro años, el barril de cerveza lo pagaba a la mitad de precio y ahora he subido el precio de la caña 40 céntimos. ¡Vaya diferencia!", argumenta con ironía en su perfil de TikTok @Eldel_Bar.

Muchas personas protestan porque los salarios no van en línea con la subida de precios generalizada en el país. Por ello, cuando un comercio o un restaurante sube el importe de sus productos, muchos no tienen en cuenta que ese empresario también sufre ese aumento de los costes.

Además, Agus señala que hay clientes que insinúan que él gana mucho dinero con su negocio porque el bar está siempre lleno. No obstante, menciona que la realidad del emprendedor no es tan sencilla.

"Me dicen que seguro que estoy forradísimo, pero la gente no sabe que tenemos que pagar la Seguridad Social, impuestos, el salario de los empleados, a los proveedores, la luz, el agua, los alquileres y una cantidad de cosas tan grande que al final a nosotros se nos queda un sueldo normal como a cualquier persona", manifiesta.

Y añade: "Hay mucha gente que no es consciente de lo que conlleva tener un local o una empresa abierta y que es muy difícil mantenerlo abierto".

En cuanto a la carga impositiva, según la Agencia Tributaria, a 31 de julio de 2025 el Gobierno había recaudado 4.110 millones de euros en impuestos, muy cerca de la previsión de 4.500 millones que pretendía conseguir el Ejecutivo en el conjunto de todo el año.