Montse Cespedosa, experta en finanzas: “No tienes obligación de contratar todos los productos que te ofrece el banco”

Montse Cespedosa, experta en finanzas, destaca que no es obligatorio contratar todos los productos que ofrece el banco al solicitar una hipoteca. Advierte sobre los productos combinados, como seguros y planes de pensiones, que pueden parecer necesarios pero no siempre lo son. Recomienda valorar el coste total de la hipoteca desde el principio, sin dejarse llevar solo por el diferencial que ofrecen algunas entidades. Sugiere considerar hipotecas a tipo variable, especialmente para plazos cortos, en lugar de seguir ciegamente las tendencias del mercado hacia hipotecas a tipo fijo.

Tener una vivienda es el sueño de muchas personas. Pero no es un camino fácil. Para empezar, hay que tenerel 20% del valor de la vivienda ahorrado para poder pagar lo que se conoce como entrada.

Un camino en el que los futuros propietarios suelen cometer bastantes errores, según explica Montse Cespedosa, experta en finanzas, ahora especializada en hipotecas.

Con más de 27 años de experiencia en banca (17 de ellos como directora de oficina), y más de 1.000 hipotecas firmadas, señala entre esos fallos uno sobre el resto: “No valoran bien los productos combinados que ofrece la entidad”.

"Valorar el coste final"

La experta en hipotecas se basa en la nueva ley del contrato de crédito inmobiliario para ‘desnudar’ este error. “No tienes la obligación de contratar los productos que te ofrece el banco”, señala la también fundadora de MC Group en un vídeo de YouTube.

Pero matiza: “Es cierto que el banco te los ofrece y si los contratas te rebajan el diferencial. Esto es totalmente loable y además también te interesa a ti”.

Sin embargo, apunta que hay que estar ojo avizor con lo que denomina como productos combinados.

“Por ejemplo, el seguro del hogar vas a tener que hacerlo igualmente y sé que es muy interesante. Pero para el seguro de vida, o el de salud, o el de coche, o el hacer el plan de pensiones sólo tienes que decidir”.

Además, este error lleva aparejado otro. Y es que, al poner el foco en esos productos combinados, se puede perder el punto de mira en lo que se va a pagar por la hipoteca.

“Tienes que valorar el coste final de principio a fin. No te dejes llevar sólo por el diferencial, porque muchas entidades te venden el producto sólo con el diferencial”, continúa.

También incide en las hipotecas a tipo fijo, una tendencia cada vez más frecuente. “Si es verdad que te puede dar una tranquilidad pero no debes dejarte guiar por las tendencias del mercado”, aconseja.

Porque, y pone el siguiente ejemplo, “probablemente salga más rentable, a lo mejor si la vas a hacer a corto plazo a 15 años, una hipoteca a tipo variable”.