Javi, albañil, sobre la falta de jóvenes en la construcción: “Hay que hacer ver a la gente que se va a ganar dinero”

El mundo de la construcción vive días de vino y rosas, en lo que a contratación se refiere, pero también tiene ‘espinas’, como es el caso de la falta de relevo generacional. Fruto de esto último, se estima que son necesarias 700.000 personas.

La falta de nuevos talentos, así como las dificultades que tienen los empresarios para contratar, son dos de los temas que ha tratado el podcast ‘Sector oficios’. En concreto, Javi, un albañil, ha dado su particular visión al respecto.

“Hay que hacer ver a la gente que en el oficio de la construcción se va a ganar dinero”, ha sido una de sus declaraciones cuando le han preguntado por la fórmula para intentar hacer atractivo el sector a los más jóvenes.

Incentivos para los más jóvenes

Javi ha comentado el hecho de que la edad media de un oficial de albañilería ya está por encima de los 50 años. Y que muchos empresarios no contratan porque les dan formación y, a los pocos días, se marchan.

Preguntado sobre si hay algún movimiento que podría hacer el Gobierno para dar un ‘empujón’ a los jóvenes, responde que “todos son igual de incompetentes”.

Y añade que no hay “ningún tipo de incentivo ni fiscal ni de otro tipo para que la gente joven se dedique a estos oficios manuales y evitar que se pierdan”. Entonces, ¿dónde está la solución?

“Hay que hacer ver y llegar a la gente que en el oficio de la construcción se va a ganar dinero”, dice en primer lugar. Después, pone el foco en la formación.

“El dinero se ganará aprendiendo y queriendo formarse, no sólo siendo un ‘burro de carga’. Por ello, se necesitan más cursos de formación y que esa formación llegue a la obra de verdad”, especifica.

Pero esto no es lo más relevante porque, desde su punto de vista, lo más importante sería dar facilidades en la contratación. Es decir, “que cuando un profesional vaya a buscar a alguien y le esté enseñando, esto le cueste poco dinero”.

Facilidad de contratación

Javi vuelve a remarcar que “un trabajo debe ser remunerado, y nadie lo puede hacer por amor al arte. Si se está enseñando a alguien, no se está sacando dinero de él”.

En este campo, se muestra rotundo al decir que “se necesitan ayudas totales y facilidad de contratación para que el autónomo o la empresa no pague tanto mientras le está enseñando a esa persona”.

Por último, pone el foco en que haya menos cargas y burocracia para autónomos y pequeñas empresas. Porque, en vez de eso, lo que está sucediendo es que las reformas que se ponen sobre la mesa suponen pagar más. Ahí está la última propuesta del Gobierno de una subida progresiva en la cuota para los autónomos para el periodo 2026-2031.