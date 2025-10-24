Un experto en energía alerta a España sobre el impacto del cambio de hora: “Es un sobrecoste muy importante”

Las claves nuevo Generado con IA El cambio de hora genera debate en Europa, con propuestas para mantener un horario fijo todo el año por parte del presidente Pedro Sánchez. Carlos Cagigal, experto en energía, apoya el horario de verano, afirmando que ayuda a las familias a ahorrar al disfrutar más de la luz solar. El turismo y los comercios se beneficiarían de un horario de verano permanente, permitiendo actividades vespertinas con luz natural. El amanecer temprano no afecta significativamente el ritmo de vida en España, donde la actividad laboral y personal se extiende hasta la tarde-noche.

El cambio de hora que se produce en Europa dos veces al año, tanto el último fin de semana de marzo (inicio del horario de verano) como el último de octubre (comienzo del invernal), genera un debate social y político sobre su utilidad.

Este año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado mantener la misma hora durante siempre porque "ya no tiene sentido y apenas ayuda a ahorrar energía", aunque deberá contar con el consenso de los estados miembros de la Unión Europea.

Así, Carlos Cagigal, experto en energía, ha explicado que el horario de verano es más beneficioso para promover el ahorro de las familias, puesto que pueden disfrutar de una hora más de luz solar al día. Con el horario de invierno, en cambio, "a final de año es un sobrecoste muy importante".

A las 03:00 serán las 02:00

Durante su intervención en el programa Al Rojo Vivo, el ingeniero ha expuesto una serie de argumentos a favor del horario de verano, que precisamente termina este fin de semana, cuando a las 3 de la mañana del domingo 26 de octubre serán de nuevo las 2 de la mañana, por lo que dormiremos una hora más.

"En España podríamos aprovechar la luz de por la tarde porque nosotros a las 19:00 o a las 20:00 horas hacemos plena vida laboral y personal", asegura Carlos.

Y añade: "Si tienes a tus hijos en casa y enciendes todas las luces porque es noche cerrada y baja la temperatura de forma drástica; si se elimina este cambio de hora anochecería una hora más tarde" y se podría reducir las facturas de las familias.

En cambio, la hora exacta del amanecer no tiene un impacto real en el ritmo de vida de los españoles, remarca el experto. "Según la estructura social y económica de España, a nosotros nos da lo mismo, que amanezca a las 6, a las 7 o a las 8 de la mañana; a estas horas en casa no tienes la electricidad ni el gas conectado".

El turismo y los comercios, beneficiados

Asimismo, el turismo y los comercios también se verían beneficiados por un horario de verano permanente en el que, incluso en invierno, se hiciera de noche como pronto a las siete de la tarde.

El director de Análisis y Evaluación de Riesgos de Hispan Energy Solutions avisa de que "para el turismo invernal, porque España tiene turismo todo el año, que anochezca a las 19:00 en vez de a las 18:00 genera muchos beneficios" por la facilidad de realizar planes vespertinos cuando todavía hay iluminación en las calles.