Un fontanero paga 400 euros por la cuota de autónomos y teme por su jubilación: "Esto va de mal en peor"

Las claves nuevo Generado con IA El ministerio de Seguridad Social propone cambios en la cuota de autónomos, inicialmente aumentando hasta 206 euros mensuales, pero luego sugiriendo una congelación para los más vulnerables. Un fontanero autónomo que paga 400 euros al mes por su cuota teme por su jubilación, ya que solo recibiría una pensión de 1.000 euros. La crisis de 2008 llevó a muchos a optar por el trabajo autónomo, pero las cuotas y la inseguridad sobre las pensiones están generando preocupación entre estos trabajadores. El Gobierno revirtió su propuesta de aumento de cuotas debido a la oposición de las fuerzas parlamentarias y asociaciones de autónomos.

Los autónomos están en el centro del debate político y social tras los vaivenes del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones con la cuota de autónomos. En primer lugar, anunciaron una subida de entre 17 y 206 euros mensuales; después rectificaron y plantearon una congelación para los trabajadores por cuenta propia más vulnerables.

Al margen de la nueva normativa, la situación actual provoca mucha desazón entre los empleados independientes. De hecho, un fontanero, que está a las puertas de la jubilación, se muestra muy preocupado por su futuro, ya que con su actual condición de autónomo cobraría una pensión de 1.000 euros.

En una pieza emitida en los Informativos Telecinco, ha contado que llevaba toda la vida trabajando en una empresa de fontanería, pero la crisis de 2008 le obligó a reinventarse y abrir una tienda de suministros. "Abrí mi propio negocio en 2008, pero esto va de mal en peor", manifiesta.

Debate por la cuantía de las cuotas

La crisis económica iniciada en 2008 provocó la destrucción de millones de empleos en España, por lo que muchos trabajadores optaron por la vía del trabajo por cuenta propia, convertirse en sus propios jefes, pero muchos se preguntan, en la actualidad, si realmente vale la pena.

Una de las principales causas es que el protagonista tiene que pagar una cuota de autónomos de 400 euros mensuales y, según los cálculos que ha realizado sobre su futura pensión, la cuantía sería de 1.000 euros mensuales.

Así, preocupado por este escenario, el profesional de la fontanería tiene una sensación "mala" sobre lo que está por venir en la recta final de su carrera laboral y el comienzo de su retirada.

En consecuencia, aunque está cerca de la edad mínima de jubilación, tiene en mente echar la persiana de su negocio tras 17 años y lanzarse al mercado laboral ajeno para conseguir elevar su cotización. Su objetivo es poder disfrutar de una pensión suficiente en un contexto de subida de precios generalizada.

Precisamente el ministerio encabezado por Elma Saiz argumentó inicialmente que la subida de la cuota de autónomos estaba directamente relacionada con la intención de equiparar las cotizaciones de cara a la jubilación entre los trabajadores por cuenta ajena y propia.

No obstante, el Ejecutivo ha dado marcha atrás tras la oposición de la gran mayoría de las fuerzas parlamentarias, las asociaciones de autónomos y la cantidad de testimonios de trabajadores independientes que, incluso con la legislación vigente, ya no pueden pagar sus facturas.