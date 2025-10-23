La advertencia del autodespido de un abogado: "Si se retrasan pagándote el salario, puedes irte con una indemnización"

Imagen generada por IA de un trabajador autodespido y de Ignacio de la Calzada. Gemini

Las claves nuevo Generado con IA La Ley Orgánica 1/2025 permite el autodespido con derecho a indemnización y paro si se cumplen ciertos requisitos. El abogado Ignacio de la Calzada explica que los trabajadores pueden autodespedirse si la empresa debe tres nóminas o hay un retraso en el pago de salarios de al menos seis meses. La nueva normativa modifica el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, permitiendo el autodespido con indemnización si hay impagos o retrasos en los sueldos.

Cuando un trabajador es despedido, este tiene acceso a una indemnización, así como derecho a paro hasta que encuentre otro puesto. Estas ventajas no se obtienen tan fácilmente si el trabajador opta por abandonar su puesto voluntariamente.

Con la Ley Orgánica 1/2025 ha quedado claro cómo, si se cumplen algunos de los dos supuestos que indica la normativa, se puede mantener el derecho a indemnización y paro aún siendo un autodespido.

Ha sido el abogado laborista Ignacio de la Calzada (@laboral_tips) el encargado de explicar este funcionamiento y las condiciones que tienen que darse.

Los derechos del trabajador

En España, los derechos de los trabajadores en materia de despido están regulados por el Estatuto de los Trabajadores, que establece las causas, procedimientos y compensaciones aplicables cuando una relación laboral llega a su fin.

El despido puede ser disciplinario, objetivo o improcedente, y cada uno tiene consecuencias distintas en cuanto a la indemnización y acceso al paro. Este marco legal busca equilibrar los intereses de la empresa con la protección del trabajador ante decisiones injustificadas o abusivas.

Dentro de este ámbito, el autodespido, conocido como extinción voluntaria indemnizada del contrato, permite que el trabajador ponga fin a la relación laboral y recibe una indemnización cuando la empresa incumple gravemente sus obligaciones.

Así, con la Ley Orgánica 1/2025, el abogado Ignacio de la Calzada expuso cómo funciona para los autodespidos o cese voluntarios: "Desde ya te podrás ir de tu empresa con indemnización si te debe tres nóminas o se retrasa seis meses en el pago del salario".

"La nueva ley ha modificado el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que habla del autodespido", señalaba De la Calzada. "El autodespido es ese procedimiento judicial en el que el trabajador puede solicitar al juez irse de la empresa con indemnización y paro cuando su empleadora incumple, en este caso, con dos requisitos".

Los dos requisitos son impagos de la nómina o retrasos a la hora de cobrar. Pero, claro está, con unas necesarias condiciones y requisitos.

"El primero es que te deban nóminas", apuntaba el letrado. "Hasta ahora, lo que se exigía según los tribunales era que se debieran tres nóminas y, normalmente, una paga extra, más de lo que decía el estatuto".

"Esto se ha modificado y establece que concurre la causa si te deben tres nóminas, aunque no sean consecutivas, y tienen que ser nóminas enteras".

El cambio más relevante llegaba con el retraso de los pagos. Es necesario que exista un retraso de al menos seis meses en el pago de salarios, pero "estos seis meses no tienen por qué ser consecutivos".

"¿Cuándo se entiende que hay retraso?", planteaba la cuestión el abogado. "No es que te paguen más tarde del día 5. El estatuto establece que hay retraso cuando tardan más de 15 días en pagarte desde la fecha normal".

Por ello, De la Calzada lo dejó claro: "Para determinarlo, primero hay que ver cuándo te pagaba tu empresa el sueldo de forma habitual. Pongamos que te lo pagaba el día 10: pues existirá retraso cuando tarden más de 15 días sobre esta fecha, es decir, a partir del 25".

El abogado finalizó su vídeo aclarando que "el estatuto establece que cualquier otra causa (por lo que realmente puede haber impagos y retrasos) también se permite hasta ahora".

Eso sí, importante entender que tratándose de un proceso que depende de la Justicia, el procedimiento no es automático. "No puedes coger y decir "Hala, me autodespido"", aseguraba. "Hay que iniciar un proceso judicial y pedirle al juez que finalice tu contrato, que condene a tu empresa a pagarte y así tendrás el paro y la indemnización".

Por esa razón, es fundamental que el trabajador recopile las pruebas necesarias antes de iniciar el procedimiento. En este contexto, conocer y ejercer correctamente los derechos laborales resulta esencial para proteger la estabilidad económica y la dignidad de los trabajadores.