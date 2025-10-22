Si quieres tener el carnet de conducir a los 17 años, toma nota: requisitos y cuándo entra en vigor

Joven conduciendo con un adulto a su lado en una imagen creada con IA.

Semáforo en verde para que se pueda obtener el carnet de conducir a los 17 años. Y es que el Parlamento Europeo ha actualizado la normativa que regula los permisos de conducción en los diferentes países de la Unión Europea.

Uno de los puntos ‘fuertes’ de este cambio es la posibilidad de tener el carnet de conducir a los 17 años. Eso sí, deben cumplir una serie de requisitos para que así sea.

Por ejemplo, deberán conducir siempre acompañados por un conductor con experiencia durante un determinado periodo de tiempo. ¿Cuánto? Hasta que sean mayores de edad.

Otra novedad reside en que habrá un periodo de prueba de, al menos, dos años, para los nuevos conductores.

Y deben asimismo saber que las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol, o no utilizar el cinturón de seguridad, serán más duras.

¿Cuándo entra en vigor?

Aunque el Parlamento Europeo ha dado luz verde al cambio, la medida no entrará en vigor de inmediato. Para empezar, la normativa tiene un plazo de 20 días para ser oficial después de su publicación en el boletín oficial de la UE.

Después, serán los países miembros los que deben dar el siguiente paso. En concreto, disponen de un periodo de tres años para trasponer las normas europeas a su propia legislación. A ello hay que añadir un año adicional para ser implementada.

¿Qué pasos quedan? Para empezar, y una vez publicada la norma en el boletín oficial de la UE, serán analizada por la Dirección General de Tráfico. Un camino burocrático en el que habrá que reformar dos normas.

Por un lado, la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y, por otro lado, el Reglamento General de Circulación. Si todo va ‘sobre ruedas’, en un par de años podría estar todo listo.

Respecto a la formación, el examen incluirá novedades como los riesgos de los ángulos muertos, los sistemas de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés), la apertura segura de las puertas y los riesgos de distracción por usar el teléfono.

Asimismo, se pondrá énfasis en otros temas como la concienciación sobre los riesgos asociados a los peatones, los niños, los ciclistas y otros usuarios vulnerables de la vía pública.