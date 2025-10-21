Una jubilada, sobre los viajes del Imserso: "Somos más de 9 millones de pensionistas para un trozo de carne"

La jubilada entrevistada y un grupo de pensionistas en una oficina generados con IA. Montaje.

Las claves nuevo Generado con IA El plazo de reserva para los viajes del Imserso se abrió entre el 6 y 8 de octubre, generando gran expectativa entre los jubilados. Más de 9,4 millones de pensionistas compiten por las 850.000 plazas disponibles para disfrutar de viajes accesibles en España. El programa del Imserso, coordinado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ofrece paquetes que incluyen alojamiento, transporte y actividades culturales. Pese a la alta demanda, muchos jubilados se han quedado sin plaza, generando descontento y críticas sobre el sistema de reserva.

Entre el 6 y 8 de octubre se abrió el esperado plazo de reserva de los viajes del Imserso en todas las comunidades autónomas de España.

Miles de jubilados estaban pendientes del calendario, dispuestos a asegurarse una de las más de 850.000 plazas disponibles para disfrutar de unos días de descanso, mar o montaña a precios imbatibles.

Y es que, los viajes del Imserso vuelven a despertar mucha ilusión. Muchos mayores comparten ya sus experiencias, unos recordando sus escapadas pasadas, otros, soñando con su primer viaje, pero todos coinciden en lo mismo: volver a viajar es volver a vivir.

"Somos muchos para un trozo de carne"

Los viajes del Imserso son mucho más que un plan vacacional: son una oportunidad para que miles de mayores disfruten, se desconecten y sigan moviendo el turismo en España.

Este programa, impulsado por el Gobierno, busca ofrecer opciones de ocio accesible y asequibles a jubilados y pensionistas, mientras da vida a los destinos turísticos nacionales fuera de temporada.

El paquete incluye todo: alojamiento, transporte y actividades culturales o de ocio adaptadas a cada grupo. Con esa combinación, no es de extrañar que cada año miles de mayores madruguen para hacerse con una de las codiciadas plazas.

Como esta jubilada gallega, que no dudó en hacer cola desde primera hora con el mismo propósito que los más de 9,4 millones de pensionistas de todo el país.

"Cada comunidad tiene sus viajes. Lo que pasa es que somos muchos para un trozo de carne", contaba a Europa Press.

Y es que, detrás de todo esto está el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que coordina cada año a agencias de viajes y hoteles de todo el país para garantizar una experiencia completa y segura.

"Ya no quedan viajes"

Pese a los beneficios y número de plazas, no todos los jubilados han sido afortunados. Muchos de ellos se han quedado sin poder viajar.

"Esto no puede ser. Esto lo hacen de una manera que el primer día ya no quedan viajes", señala un pensionista más con apatía.

Otra jubilada mostraba su emoción para conseguir su viaje de ensueño. "Para mí es la primera vez y tengo mucha ilusión por el proceso y llevamos esperando mucho rato de momento", afirmaba en un vídeo de TikTok del Heraldo de Aragón.

Aunque el descontento muestre la realidad, el programa sigue siendo muy llamativo para los pensionistas. Hay destinos para todos los gustos... playa, islas, naturaleza, ciudades; y servicios adaptados para que todo esté pensado al milímetro para mayores y pensionistas.