Jacobo Blanco, experto en vivienda, advierte: “Si el alquiler te cuesta 750€ al mes, tienes que cobrar más de 2.200€”

Montaje con Jacobo Blanco, gerente en Capitel KSA Inmobiliaria y un edificio con un piso en venta generado por IA.

Las claves nuevo Generado con IA Jacobo Blanco, experto en vivienda, destaca que para pagar un alquiler de 750 euros al mes, se debería ganar más de 2.200 euros mensuales para cumplir con el requisito de que el alquiler no supere el 30% de los ingresos. El precio medio del alquiler en España es de 14,5 euros por metro cuadrado, lo que hace que una vivienda de 80 metros cuadrados cueste aproximadamente 1.160 euros al mes, mientras que el salario medio ronda los 2.290 euros brutos. La escasez de vivienda y los altos precios están llevando a muchas familias y jóvenes a compartir piso o alquilar habitaciones, una tendencia que se asemeja al 'coliving' sin servicios regulados, según Blanco. La falta de incentivos para construir nuevas viviendas y la ausencia de promociones públicas están exacerbando la crisis habitacional en España, bloqueando el acceso a vivienda para muchos, especialmente menores de 35 años.

El problema de la vivienda en España golpea cada vez más a los españoles con unos precios que no paran de aumentar a un ritmo cada vez más veloz e inalcanzable.

A lo largo de los años, esta situación habitacional ha ido encareciendo los precios de la vivienda con un mercado sobrecargado, a lo que además se suma que muchos propietarios prefieren alquilar sus viviendas temporalmente, lo que dificulta reducir la escasez de vivienda.

De esta forma, el gerente de Capitel KSA Inmobiliaria, Jacobo Blanco, analizó en una entrevista con los periodistas de Antena 3 esta crisis habitacional que parece estar evolucionando hacia paraderos desconocidos.

"No hay incentivos"

El especialista comenzó recalcando uno de los principales cambios que se avecinan: "Estamos dejando atrás el piso turístico, ahora viene el negocio habitacional".

Es cierto que muchos pisos turísticos han desaparecido del mercado con motivo de las nuevas normas y leyes que exigen el registro oficial de estas viviendas. Así, surge el alquiler habitacional que, para los propietarios, supone una forma más cómoda y segura de conseguir ese ingreso extra.

Blanco se dedica principalmente a tratar con clientes que no tienen solvencia económica o no cumplen con los requisitos para acceder a la vivienda.

Por ello, expresó la verdadera gravedad detrás de esta crisis, la incompatibilidad entre dichos criterios y la realidad: "Te piden que el alquiler no supere el 30% de tus ingresos. Si un piso cuesta 750 euros, necesitas cobrar más de 2.200 euros", explicó.

Ahora bien, el precio de alquiler medio en España, según la plataforma inmobiliaria Idealista, es de 14,5 euros por metro cuadrado. En otras palabras, una vivienda de 80 metros cuadrados ya supone un alquiler de 1.160 euros mensuales.

Por otro lado, el sueldo medio en España en el año 2025 ronda los 2.290 euros brutos mensuales. Con estos números, queda representada la dificultad de que una persona pueda destinar únicamente el 30% de su sueldo mensual al pago de la vivienda.

Así, aparecen los pisos compartidos y el alquiler habitacional: "Hoy se alquila una habitación por lo que antes costaba un estudio con dormitorio, cocina, salón, plaza de garaje y trastero", criticó el experto.

Incluso, agregó que existen ocasiones en las que las habitaciones se alquilan con electrodomésticos, microondas o cafeteras, al igual que cerraduras eléctricas o candados individuales; asemejándose más al modelo de 'coliving', pero "sin servicios ni regulación de esos espacios", comentó.

Los jóvenes son unos de los grandes afectados por esta crisis, enfrentándose a salarios precarios o un mercado laboral cada vez más complicado, por lo que la edad de emancipación cada vez es más avanzada.

Sin embargo, la novedad que introdujo el experto es que, además de los jóvenes, hay muchas familias que ven el acceso a una vivienda imposible y optan por vivir en un piso compartido.

Así, habló de un caso de una familia con dos hijos que se encontraba en esta situación y optaron por alquilar una habitación por 900 euros mensuales.

"Al final, les conseguimos un piso por 750 euros y estaban aliviados, pero no es lo habitual, lo habitual es que no haya disponibilidad", manifestó Blanco.

Con esto, el gerente llegó al 'ojo del huracán': la escasez de vivienda. "No hay vivienda, ni para vender ni para alquilar y la poca que hay sube de precio", recalcó el especialista inmobiliario.

"Hay clientes que compran porque no consiguen alquilar, pero no todos tienen acceso a una hipoteca", denunció. La realidad es que muchos españoles se encuentran en dicha situación, sobre todo la población menor de 35 años.

Esto genera una situación en la cual el mercado "bloquea a todo un perfil de cliente", lo cual a su vez, según continuó exponiendo el experto, hace que surjan otras opciones porque "alguien encontrará la manera de hacer negocio con esa necesidad y eso ya pasa con el alquiler por habitaciones".

"No vemos grúas, ni promociones públicas. No hay incentivos", apuntó Blanco, haciendo entender que si no se promueve la construcción de vivienda, lo más probable es que sigan surgiendo estas fórmulas, como ha ocurrido en otros países, que, a la larga, no son beneficiosas.

"Mientras tanto, la gente necesita vivir en algún sitio", concluyó el experto haciendo énfasis en que esta evolución del mercado del alquiler español ha supuesto una mayor inaccesibilidad y la aparición de soluciones que perjudican la calidad de vida y el derecho a un hogar digno.