Iñaki Arcocha, exbanquero en Suiza: "Si tienes 1.000 euros ahorrados, esta es la cantidad que tienes que invertir"

La sensación de gran parte de la sociedad es que los salarios actuales son insuficientes en comparación con la subida generalizada de los precios. El coste de la vivienda y de los productos básicos ahoga a los trabajadores, en especial a aquellos con un salario mileurista.

Así, Iñaki Arcocha, asesor financiero bilbaíno con más de 20 años de experiencia y exbanquero en Suiza, recomienda a las personas cuyo capital ahorrado es reducido que, aunque parezca arriesgado, inviertan una parte de sus ahorros.

"Si tienes 1.000 euros ahorrados tienes que invertir 100 euros al mes durante los 12 meses del año. Es verdad que no acertarás ni el momento bueno ni malo de la Bolsa, pero conseguirás un promedio. No hace falta invertir los 1.000 euros de golpe", explica el experto en una entrevista con Fernando Miralles.

S&P 500

Además, añade que, en este contexto concreto, "no hay que diversificar demasiado las inversiones, yo lo centraría en el Standard & Poor's 500, ya que es el zapato que encaja en todos los pies".

El S&P 500 se considera el índice bursátil más importante de Estados Unidos y el más representativo de la situación real del mercado. Así, recomienda que los inversores cuyo ahorro está en unas fases iniciales de su vida se concentren únicamente en "los siguientes 1.000 euros".

¿Por qué? Iñaki argumenta que si llevas a cabo este método, conocido como 'promedio de coste en dólares' -que consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares- "te va a permitir ir creando la cartera e ir construyéndolo a medida y aprovechar las subidas y bajadas".

Este exbanquero lleva casi 15 años viviendo en Zúrich (Suiza) y sólo tiene palabras positivas hacia este país del centro de Europa. Asegura, a su vez, que no es un paraíso fiscal y que "se pagan impuestos muy altos", a diferencia de la corriente de opinión que desliza que la recaudación es bajísima.

Finalmente, Iñaki subraya que la "inacción" es la peor opción que existe porque eso implica "tener tu dinero parado y es 100% seguro perder poder adquisitivo", ya que por ejemplo el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el mes de septiembre ha aumentado al 3%, tres décimas más que en el mes de agosto.

Es consciente de que en muchos casos existe miedo a invertir por el miedo a perder el dinero ganado. Por eso, argumenta que la parálisis se debe al miedo al desconocimiento y a la falta de educación financiera. "Si aprendes y consigues meter ese hábito en tu vida, consigues convertir el ahorro en algo obligatorio", sentencia.