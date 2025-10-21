Francisco Iñareta (Idealista): “El número de viviendas okupadas a la venta en el portal supera las 23.000 en el tercer trimestre”

Las claves nuevo Generado con IA El número de viviendas okupadas a la venta en Idealista supera las 23.000 en el tercer trimestre de 2025, representando el 3% del total de viviendas en venta en el portal. Gerona lidera como la capital española con mayor porcentaje de viviendas okupadas en venta, alcanzando un 8,9% del total de su oferta inmobiliaria. El fenómeno de la okupación y la venta de estas viviendas afecta a la percepción del mercado inmobiliario, generando una sensación de desprotección entre los propietarios.

El problema de la okupación de viviendas preocupa cada vez más a los ciudadanos. Si nos remitimos a los datos del Ministerio de Interior, en 2024 hubo 14.246 denuncias por intrusión en inmuebles. Es decir, un 7,4% más respecto a 2023.

Dicho de otra manera, hablamos de 45 okupaciones al día en España. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 7% del total hace referencia a viviendas habitadas o segundas residencias.

“El número de viviendas okupadas a la venta en Idealista supera las 23.000 en el tercer trimestre de 2025”, afirma Francisco Iñareta, portavoz del marketplace inmobiliario.

“Obligados a vender”

Según Idealista, la venta de viviendas sin posesión se consolida en el mercado inmobiliario español. De hecho, ya representan el 3% de todas las viviendas que hay en venta en España en el portal. En concreto, son 23.010 viviendas.

“A pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la okupación de viviendas, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante”, sostiene Iñareta.

Porque, a su entender, “les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real. Tristemente, estas ventas son una realidad en el mercado”.

Gerona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado (8,9% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada).

A continuación, Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%). Por encima de la media nacional están también Lérida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga (3,4%).

El resto de grandes mercados tiene un peso de las viviendas okupadas en venta inferior a la media: Palma (2,5% del total); Madrid (2,4%); Valencia (2,3%); Alicante (1,9%); San Sebastián (1,7%) y Bilbao (1%).

Curioso el caso de Soria, la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta en Idealista. En León, esa cifra es del 0,2% de la oferta; en Salamanca, Guadalajara y Segovia es del 0,4%, y en Pamplona, Lugo y Melilla del 0,5%.

“Para revertir la situación son necesarias políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda”, señala Francisco Iñareta.

Y concluye remarcando que “todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no sólo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomentan la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler”.