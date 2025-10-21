Un autónomo con 10.000 euros de nómina, sobre los impuestos: "Me quitan 4.100 euros al mes, y me quedarán 930 de pensión"

Las claves nuevo Generado con IA Javier Sanz, conocido como JaviZone, comparte su experiencia como autónomo en España, denunciando la alta carga fiscal que enfrenta con su nómina de 10.000 euros al mes. Sanz destaca que, tras deducciones por IRPF y cotizaciones, le quedan 5.900 euros netos mensuales, mientras que su pensión futura será de solo 930 euros. Critica el sistema de cotización de autónomos, señalando que no recompensa adecuadamente el esfuerzo de quienes generan empleo y riqueza. Sanz compara su situación con las pensiones no contributivas, cuestionando las diferencias en las prestaciones para quienes han contribuido al sistema.

Javier Sanz, conocido en redes sociales como JaviZone, ha generado debate al compartir su experiencia como autónomo en España.

Con una nómina de 10.000 euros al mes, el fundador de 'ADSLZone' y 'BolsaZone' asegura que la carga fiscal y las condiciones del sistema de cotización hacen que emprender sea cada vez menos rentable.

"Si estás pensando en emprender, abrir tu negocio, ser autónomo o hacer una empresa, piénsatelo dos veces y mi consejo es que te vayas", comienza su reflexión, advirtiendo de lo que considera un sistema injusto.

Una política fiscal injusta

Sanz explica con detalle lo que significa tener una nómina elevada siendo autónomo: "Tengo una nómina de 10.000 euros al mes... Se me van 3.700 euros vía IRPF y eso que tengo deducciones por estar en Madrid y por tener tres hijos".

"Aparte de los 3.700 euros, tengo que pagar 400 euros de autónomo por ser el administrador de mi sociedad, es decir, me quitan 4.100 euros al mes", añade.

El resultado, dice, es que de los 10.000 euros iniciales, le quedan 5.900 limpios.

Pero lo que más le indigna no es solo la alta carga impositiva, sino el rendimiento que obtendrá en el futuro por sus años de cotización.

"Cotizando 37 años me van a quedar 930 euros de pensión porque cotizo para autónomos a pesar de todo lo que me quitan en IRPF", denuncia.

Para Sanz, el problema de fondo es un sistema que no reconoce adecuadamente el esfuerzo de quienes generan empleo y riqueza.

"La vergüenza de los autónomos es que encima cotizamos por autónomos... 900 y pico euros me van a quedar", apunta.

Además, compara su situación con la de quienes perciben pensiones no contributivas: "Alguien que no ha contribuido en su vida y lleva diez años en España tiene una pensión no contributiva de 500 y pico pavos".

Su mensaje final es claro y contundente. Con un tono crítico, insiste: "Si estás a punto de emprender, piénsatelo dos veces, porque si no, esta señora de atrás (María Jesús Montero) y los que vengan te van a expoliar".