Pascual Ariño desvela por qué no baja el precio de la vivienda: “El primero que quiere cobrar es el Gobierno”

El precio de la vivienda no para de subir. Y no sólo lo hará en 2025 sino que los expertos también auguran incrementos de precio en 2026. Este podría parecer, a simple vista, el motivo principal de por qué la gente no puede comprar casas.

Sin embargo, Pascual Ariño, inversor inmobiliario no lo ve de la misma manera. Y así lo ha dejado saber en la red social TikTok: “El motivo por el que la gente no puede comprar casa es por el importe inicial que tiene que pagar”.

Además, va todavía más allá al señalar directamente al responsable de esta situación: “El primero que quiere cobrar es el Gobierno”.

“La hipoteca la puede pagar”

Volviendo al tema del importe inicial, el experto inmobiliario señala que las personas que desean adquirir vivienda “pueden pagar la hipoteca pero lo que no pueden pagar es la entrada inicial”.

Recordemos que, en España, las entidades financieras suelen exigir a quienes solicitan una hipoteca que aporten una cantidad que varía entre el 20% y el 30% del valor total de la vivienda. Porcentaje que incluye tanto la entrada como los gastos que lleva aparejados.

Porque, en dicho porcentaje, también se incluyen una serie de gastos como impuestos, notaría, registro o gestoría, y que van aparte de la entrada. Dicho de otra manera, los bancos financian hasta el 80% del valor de tasación, y el futuro hipotecado debe pagar el 20% restante más otro 10% de los gastos antes indicados.

Dentro de ese 10% adicional, hay que pagar impuestos. Y el principal es el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) que se paga en la compraventa de viviendas de segunda mano.

“El problema es que la gente no tiene ese 10% adicional, o el porcentaje que sea dependiendo de la comunidad autónoma”, añade Ariño.

Porque son las CCAA las que dictan los tipos a pagar, y que varían entre el 6% y el 11% del valor de tasación. Por ejemplo, en Madrid, Ceuta, Melilla y Navarra es del 6%. En Cantabria y Castilla-La Mancha del 9%. Y, en Cataluña y Comunidad Valenciana, del 11%.

“EL ITP, que pagas por la primera casa, es para vivir tú. No es para hacer negocio. Por eso, que sea gratis”, demanda Pascual Ariño. De esta manera, el mercado inmobiliario sería más accesible.