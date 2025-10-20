Juan Carlos, autónomo, sobre la subida de la cuota: "60 euros más al mes son un roto, tiemblo si me pongo malo"

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social propone una subida en la cuota de autónomos de 17 a 206 euros mensuales, lo que ha generado rechazo entre los trabajadores por cuenta propia. Juan Carlos Ruano, un autónomo afectado, señala que la subida podría representar casi un 40% de su facturación, generando preocupación por su futuro económico. El proyecto cuenta con el rechazo mayoritario de las fuerzas políticas y se critica que afectará más a los autónomos vulnerables, agravando sus problemas financieros.

El Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social ha planteado una propuesta que pretende equiparar la cotización de cara a la jubilación entre los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena. No obstante, el efecto inmediato sería una subida de la cuota de autónomos de entre 17 y 206 euros mensuales.

Además del contundente rechazo de las asociaciones de autónomos, muchos trabajadores por cuenta propia han estallado ante este nuevo proyecto del ministerio encabezado por la socialista Elma Saiz.

Uno de ellos es Juan Carlos Ruano, un autónomo que advierte de que "la cuota, para los que menos facturan, puede llegar a suponer casi un 40% de su facturación. Puede no parecer mucho, pero 60 euros más al mes son un verdadero roto, tiemblo si me pongo malo", subraya.

Propuesta destinada al fracaso

Ha manifestado ante las cámaras de Espejo Público que, si finalmente se reforma el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en su caso la subida podría ser de 50 o 60 euros al mes.

Sin embargo, tras el revuelo generado por la propuesta, Elma Saiz ha anunciado que da marcha atrás y que el Gobierno propondrá congelar en 2026 las cuotas de autónomos con menos ingresos.

Aún así, Juan Carlos, ingeniero de profesión, se muestra tremendamente preocupado por su futuro como autónomo y por lo complicado que resulta emprender en España.

"Si me pongo malo o me voy de vacaciones, no cobro; y si un mes facturo menos, me hundo", narra el joven. De este modo, pide a la clase política que empaticen con los más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia dados de alta en España.

"No sé en qué mundo vive esta gente, pero no es la realidad de la calle". Y añade: "Es mejor tener contentos a nueve o diez millones de pensionistas que a tres millones de autónomos".

Este empresario tampoco se siente representado por las asociaciones de autónomos, que se encargan de representar los intereses de este colectivo. "Yo no me siento representado por la ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) ni por nadie, cada vez hay menos autónomos y no parece que a nadie le importe", afirma.

Asimismo, Juan Carlos ha confirmado a Susanna Griso que ahora mismo vive peor que hace diez años. El motivo es evidente: la inflación absorbe cualquier subida salarial y, en el caso de los autónomos, el golpe al bolsillo es aún más pronunciado.

Finalmente, ha recordado que, aunque el Gobierno aboga por la redistribución de la riqueza, "es un sinsentido y un despropósito que se apruebe esta subida de las cotizaciones porque se está castigando duramente a los más vulnerables y no es justo".