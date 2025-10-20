José (59), opositando porque no encuentra trabajo: “Mandé 300 currículums, solo me llamaron 2 para entrevistarme”

Las claves nuevo Generado con IA José Vicente Huertas, ex banquero de 59 años, busca empleo tras perder su trabajo a los 56 años, habiendo enviado 300 currículums y consiguiendo solo 2 entrevistas. Decidió aparcar sus estudios universitarios para centrarse en oposiciones, buscando una nueva oportunidad laboral debido a la dificultad de encontrar empleo por su edad. Huertas vive de sus ahorros mientras enfrenta dificultades económicas, recibiendo una ayuda de 480 euros mensuales para mayores de 55 años y manteniendo una hipoteca de 600 euros. Está dispuesto a trabajar más allá de la edad de jubilación para complementar su pensión, destacando su deseo de mantenerse activo profesionalmente.

José Vicente Huertas perdió su trabajo a los 56 años y 4 años después sigue en el paro buscando una nueva oportunidad laboral.

Huertas trabajó en banca por casi 24 años hasta que se quedó sin trabajo y buscó reinventarse a nivel profesional, para ello inició una carrera universitaria durante 2 años para demostrar que quería seguir activo, aunque paró estos estudios para centrarse en las oposiciones.

No obstante, independientemente de su proactividad, contó en el programa Y Ahora Sonsoles, que a pesar de haber enviado 300 currículums solo recibió respuesta para 2 entrevistas, señalando que aunque "nadie te lo dice", cree que el motivo puede ser su edad.

"Estoy viviendo de mis ahorros"

El ex banquero comentó que cuando perdió su trabajo, en un principio, pensó que "era fácil encontrar trabajo". Sin embargo, ha comprobado que el mercado laboral actual no es tan sencillo como el de antes.

Así, comenzó a estudiar la carrera universitaria para "demostrar que quería seguir activo profesionalmente".

José Vicente Huertas (izquierda) y Sonsoles Ónega (derecha) Antena 3

En los 2 años que estudió en la universidad, confesó que "mandé hasta aproximadamente 300 currículums, porque me di de alta en una página web, y solo me llamaron de 2 para hacer una entrevista personal".

Con este panorama, Huertas comentó que apareció la idea de presentarse a las oposiciones, lo que lo llevó a "aparcar la carrera". "Empecé a prepararme para las oposiciones, mientras enviaba currículums", comentó.

Aprovechó también la ayuda del Servicio Municipal de Empleo para orientarse a la hora de aplicar a ciertos trabajos: "Ahora he desengordado mi currículum, para que no parezca tanto, por ejemplo si he estado de director de banca, lo he quitado", explicó.

En vista de todo el esfuerzo que ha impuesto Huertas en cambiar el curso de su vida profesional, confesó que cree que su edad supone un impedimento para conseguir empleo: "Nadie te lo dice, pero yo entiendo que no hay otro motivo porque he dejado el currículum hasta en una gasolinera".

Sobre su situación actual, a nivel económico, señaló que "yo sigo con mi hipoteca de 600 euros e ingreso 480 euros de la ayuda para mayores de 55 años".

A pesar de que a primera vista parece que las cuentas resultan en un negativo, manifestó que "yo estoy viviendo de mis ahorros", lo que le ha permitido afrontar estos gastos, a los que se suma la manutención también.

Frente a esto, agregó que "yo creo que podré seguir así, dos o tres años más haciendo un esfuerzo". Por esto, comentó que "yo no necesito ganar lo que ganaba, si pudiese ganar más, me ayudaría a complementar la parte de Seguridad Social que estoy perdiendo estos años, pero si no, no".

Con esto, comentó que la jubilación también supone una preocupación para personas como él, comentando que está dispuesto a trabajar después de su edad de jubilación, para disfrutar de su pensión.

José Vicente Huertas en el programa 'Y Ahora Sonsoles' Antena 3

"Cada año posterior a los 65 años, que es mi edad ordinaria, es un 4% más de mi pensión que puedo decir que no necesito complementar, entonces, no pasa nada si me jubilo más tarde y quiero estar activo", expuso Huertas.

Finalmente concluyó exponiendo que con sus hijos, bromea sobre quién lo irá a mantener:" Mi hija me tendrá que mantener (...), pero eso es una broma que le hago, aunque estaría dispuesta".