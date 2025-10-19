Mariola, autónoma: “En España ganaba 900 euros al mes y en Holanda consigo lo mismo en sólo una semana”

Las claves nuevo Generado con IA Mariola Sumariva, una autónoma española, ha encontrado en Países Bajos ingresos semanales equivalentes a sus ingresos mensuales en España. En Países Bajos, Mariola gana alrededor de 887 euros por semana, llegando a un máximo de 990 euros, mientras que en España ganaba 900 euros al mes. A pesar de las oportunidades laborales, Mariola destaca la dificultad de encontrar vivienda en Países Bajos y el problema de las estafas inmobiliarias. En Países Bajos, los autónomos no pagan una cuota fija mensual, sino que tributan por los beneficios obtenidos, con deducciones y ventajas fiscales.

Hacer las maletas para ir a trabajar a otro país. Una decisión difícil que muchas personas, ante la dificultad de salir adelante en su propio país, toman. Es el caso de Mariola Sumariva, que optó por viajar a los Países Bajos. O, como ella dice, a Holanda.

“Aquí trabajo sobra”, comenta en un vídeo en la red social TikTok. “Tú llegas hoy y mañana tienes trabajo”.

Sin embargo, no todo es tan de color de rosa. Porque la propia Mariola señala que “hay muchas posibilidades de trabajo sobre todo si sabes inglés”. Y luego está el problema de la vivienda.

Ingresos en Países Bajos

Mariola Sumariva trabaja como autónoma. No especifica más. Y su sueldo varía dependiendo de su trabajo. Pero, para que todo el mundo se haga una idea de sus ingresos, no duda en enseñar una nómina con lo percibido en una semana de trabajo.

“Lo que pone en el total son 887,22 euros por una semana. O sea, está muy bien”, afirma en el vídeo de la red social. Pero matiza que “no siempre he cobrado lo mismo. Algunas semanas he cobrado más y en otras menos”.

¿Y cuál es el máximo que ha cobrado en una semana en Países Bajos? Pues 990 euros “y algo. Nunca he llegado a cobrar 1.000 euros, pero sí he rozado esa cantidad”.

¿Y cuál es el mínimo que ha percibido? “Unos 500 euros". Y añade: "Contando que en un mes muy bueno en España he llegado a cobrar 900 y pico euros, aquí, en Holanda, ha sido esa misma cantidad pero en una semana”.

Por lo tanto, ha llegado a recibir en una semana la misma cantidad de euros que en un mes en España. “Es una diferencia bastante grande. Y contando que en un mes muy malo he cobrado en España unos 560-570 euros, aquí en una semana mala he cobrado 500”, indica.

¿Dónde está el problema? En la vivienda. “Lo que faltan son pisos, porque hay más gente que pisos. La gente está desesperada y hay muchas estafas”, subraya.

Para quienes estén interesados en viajar a Países Bajos para trabajar, conviene recordar que un autónomo no paga una cuota fija mensual. Allí, se tributa por los beneficios obtenidos. Eso sí, tiene que declarar IVA e IRPF.

También cuenta con deducciones y ventajas fiscales y debe pagar una cuota anual de unos 50 euros correspondiente al registro en la Cámara de Comercio. Y los que ingresan menos de 3.000 euros anuales pueden estar exentos de algunos impuestos.

En conjunto en el país, el salario mínimo es de 2.506 euros al mes, mientras que el salario medio bruto está sobre los 3.666 euros. Cantidad esta última que varía según la ciudad y el sector donde se trabaje.