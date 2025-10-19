Un fontanero, sobre la escasez de trabajadores: "No encuentro a nadie para enseñarle, es un oficio que se está perdiendo"

Las claves nuevo Generado con IA La fontanería en España enfrenta una grave escasez de trabajadores jóvenes, con más del 52% de los fontaneros superando los 45 años. El sector de la fontanería, al igual que otros oficios tradicionales, sufre la falta de relevo generacional y las dificultades para atraer a la juventud. Jesús Rodríguez, un fontanero con 25 años de experiencia, destaca la presión fiscal y la falta de incentivos como barreras para atraer nuevos trabajadores. Se estima que faltan 25.000 fontaneros para cubrir la demanda en España, lo que podría elevar significativamente los precios de los servicios.

Al igual que sectores como la construcción, el transporte o la agricultura, la fontanería vive un momento complicado ante la falta de nuevos trabajadores.

Actualmente se estima que la edad media de los fontaneros en España es de 44 años. De hecho, más del 52% de los fontaneros supera los 45 años de edad. Todo esto refleja el escaso relevo generacional que hay en España.

El encargado de señalarlo en primera persona fue Jesús Rodríguez, un fontanero con 25 años de experiencia que ve cómo no encuentra nadie que pueda ocupar su oficio en un futuro.

Faltan fontaneros

La escasez de trabajadores en oficios tradicionales como la fontanería, la carpintería o la albañilería se ha intensificado en los últimos años. Muchos puestos quedan vacantes porque los profesionales envejecen y no hay suficiente relevo generacional.

Estos oficios ya no atraen a los jóvenes, que prefieren carreras con más estabilidad percibida, menor esfuerzo físico o mejores condiciones laborales.

En el caso de la fontanería esto se traduce en que tan solo entre el 9 y el 12% de los fontaneros tengan menos de 30 años de edad, mientras que el grupo intermedio (30-44 años), apenas alcanza menos del 36%.

La falta de mano de obra cualificada provoca retrasos en proyectos y aumenta la presión sobre quienes continúan en el sector. Además, algunos empresarios sienten miedo de contratar por la rotación o la dificultad para encontrar empleados comprometidos, lo que agrava la crisis laboral.

Así, el 50% de las empresas del sector reporta dificultades para poder encontrar personal joven y cubrir vacantes. Todo esto significa que falten aproximadamente 25.000 fontaneros para poder cubrir la demanda nacional.

Un caso así es el de Jesús Rodríguez, fontanero y autónomo, que estuvo en el plató de El Programa de Ana Rosa para contar cómo vive esta escasez de trabajadores y la presión fiscal a los trabajadores por cuenta propia.

"No fomentan nada el trabajo", señalaba el profesional. "No encuentras a nadie para enseñarle y es un oficio que se está perdiendo, la fontanería".

Además, Rodríguez fue muy crítico con la nueva subida de cuota de autónomos planteada por el Gobierno: "El problema que hay es que con estas cosas van a conseguir que haya más economía sumergida. La gente tiene que pagar la hipoteca, y lo que van a hacer es buscarse la vida de alguna manera"

"Muchos tratarán de darse de baja, poder conseguir trabajo por otro lado y al final llega un momento dado que si te asfixian con impuestos, IRPF, gasolina, te van subiendo materiales y te ponen trabas por todos lados, lo que van a conseguir es que la gente se dé de baja de autónomos", apuntaba.

El profesional destacó cómo la situación económica del país afecta a su propia clientela y la manera que pueden asumir sus pagos.

"La gente está totalmente esperando a ver qué pasa, el dinero está parado", indicaba. "La gente de a pie está parada. Tú vas a hacer un presupuesto, llegan y te dicen que se lo van a pensar porque les sube mucho el IVA y prefieren esperar".

El caso de Jesús es el de miles de fontaneros en toda España. La combinación de envejecimiento del sector, falta de interés de los jóvenes y dificultades para atraer talento amenaza la continuidad de estos oficios.

Sin medidas que incentiven la formación y hagan más atractivas estas profesiones, la escasez de trabajadores seguirá creciendo, poniendo en riesgo la calidad y disponibilidad de los servicios básicos.