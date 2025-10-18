Confirmado por el Gobierno: ya hay día para saber cuánto subirán las pensiones en 2026 y su fecha de cobro

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha confirmado las fechas claves para conocer la subida de las pensiones en 2026: 28 de noviembre para el dato adelantado del IPC y 12 de diciembre para el definitivo. La revalorización de las pensiones contributivas y del Régimen de Clases Pasivas está vinculada al IPC medio de diciembre de 2024 a noviembre de 2025. La subida de las pensiones entrará en vigor el 1 de enero de 2026, aunque los pensionistas podrían recibir el aumento a partir del 25 de enero, según la entidad financiera. Cerca de 9,3 millones de españoles se beneficiarán de esta revalorización, que busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Cada año, los pensionistas españoles miran el calendario con mucho interés. Y es que ese día lo tienen marcado en rojo porque se hacen oficiales las cantidades que van a percibir al año siguiente.

Un día que no siempre es el mismo. Y hay un organismo que es el encargado de definir cuál será ese día: el Instituto Nacional de Estadística (INE). ¿Cuál será? Pues según el calendario del INE, habrá no una, sino dos fechas clave.

La primera, el próximo 28 de noviembre. Ese día se conocerá el dato adelantado del IPC de noviembre. La segunda, el 12 de diciembre, cuando ya será el dato definitivo.

Entrada en vigor

Antes de saber cuándo entrará en vigor, y cuánto ingresarán en sus cuentas corrientes la subida correspondiente, los pensionistas deben conocer que dicha revalorización tiene su origen en la ley 21/2021.

Por esta norma, la revalorización de las pensiones contributivas, así como las del Régimen de Clases Pasivas, están ligadas al IPC medio de diciembre a noviembre. Es decir, que en este caso se tendrá en cuenta el IPC desde diciembre de 2024 a noviembre de 2025.

Hecha esta aclaración, será a partir del 1 de enero de 2026 cuando se aplicará la revalorización a los pensionistas. ¿Y cuándo la cobrarán? Las pensiones, al igual que las nóminas de los trabajadores, se cobran a mes vencido.

Por lo tanto, debería ser a partir del mes de febrero. Sin embargo, las entidades financieras suelen adelantar dicho pago unos cuantos días antes, por lo que es posible que a partir del 25 de enero, dependiendo de la entidad, ya disfruten de la subida correspondiente.

Uno de los principales objetivos que persigue este mecanismo de revalorización es conseguir que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo ante la inflación de los precios. Por este motivo, la subida de las pensiones está relacionada con la inflación de manera directa.

Con este aumento, que recordemos, será oficial a partir del 12 de diciembre de 2025, los beneficiarios serán los cerca de 9,3 millones de españoles que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas.

También hay que sumar 720.148 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizan de acuerdo al IPC interanual del año anterior.

Durante los últimos años, las subidas han sido las siguientes: 2,5% en 2022; 8,5%, en 2023; 3,8%, en 2024; y 2,8% en 2025. Si ponemos el foco en el IPC desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025, la subida estaría alrededor del 2,6%.

Aunque para saber el dato definitivo queda todavía por conocer cuál será el comportamiento de los precios durante los meses de octubre y noviembre.

Fuera de esta subida quedan las conocidas como pensiones no contributivas. Recordemos que, durante 2025, subieron más que las contributivas para permitir a sus beneficiarios mantener su poder adquisitivo.

Este tipo de ayudas, ya sean por jubilación o invalidez, se encuentran dirigidas a aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad o que son personas mayores que no disponen de suficientes recursos y no pueden acceder a una prestación contributiva al no haber cotizado los 15 años que, como mínimo, exige la Seguridad Social.