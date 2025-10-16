Sergio, experto en vivienda, es directo y alerta a España: "Con tanta demanda y las trabas del Gobierno, el precio subirá más"

Imagen generada por IA de una vivienda en venta y de Sergio Gutiérrez. Gemini

El sector inmobiliario en España vive un momento complicado. La oferta de viviendas no satisface la demanda, las okupaciones crecen, los alquileres turísticos viven un auge en las grandes ciudades y los precios siguen subiendo.

La situación se vuelve mucho peor para los jóvenes, que ven independizarse cada vez más difícil. Comprar o incluso alquilar una vivienda se vuelve inalcanzable con los precios y sus bajos salarios.

Por ello, hoy en día muchos optan por alquilar estudios. Sin embargo, el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez expuso por qué esto es un problema y a dónde nos lleva este panorama inmobiliario.

Misión imposible: alquilar

La Ley de Vivienda en España del Gobierno de Pedro Sánchez tenía el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda digna y regular el mercado inmobiliario.

Esta normativa buscaba prestar especial atención a proteger a los inquilinos así como regular los precios de alquiler y gestión de los grandes propietarios.

Por ello, se tomaron medidas como mecanismos para proteger a los inquilinos, limitar el precio del alquiler y proporcionar un nuevo índice de referencia.

Sin embargo, desde su puesta en marcha todavía no se ha alcanzado a ver una estabilidad en el mercado de la vivienda. La oferta sigue siendo escasa, la demanda excesiva y ante esta situación, muchos jóvenes ven los estudios como su única oportunidad para residir.

Un estudio es un espacio pequeño tipo apartamento diseñado para vivir con una sola estancia, es decir, que integra salón, dormitorio y cocina en una misma habitación. Suelen contar con muy pocos metros cuadrados y estar organizados para una única persona.

Ante el auge de este modelo de residencia, el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez fue sincero con ello en El Programa de Ana Rosa.

"Realmente esto es una práctica que estamos empezando a ver demasiado y viene por culpa de lo que ya sabemos, no tenemos oferta en el mercado inmobiliario, entonces la gente se busca la vida por encontrar una vivienda a precio razonable. El problema es que el 99% de los estudios que vemos en el mercado no son viviendas", señalaba Sergio.

El experto explicaba cómo muchas de estas viviendas no cumplen con los requisitos para ser habitables, por lo que no tienen ventilación, habitaciones suficientes ni una instalación eléctrica correcta. "Puede ser incluso un peligro residir en ellos", apuntó el experto.

"Un inmueble sin ventilación, y por ejemplo está cocinando sin ventilación, podría ser un peligro tanto para la gente que está viviendo allí como para todo el resto de gente que vive en el edificio. Lo que va a generar es que te puedan echar en cualquier momento", afirmaba en el programa.

Por esa razón no dudó en cargar contra este concepto de vivienda y contra los inversores que ven una posibilidad de negocio en convertir locales en estudios.

"Hay otro riesgo del que no es consciente la gente, y es que cuando tú entras en invertir en algo así, el día que todo vuelva a girar, que estamos lejos todavía, y la oferta vuelva a superar a la demanda, ese estudio no va a valer nada", indicó el experto. "No va a tener ningún valor y, si encima no está en un lugar comercial, no tendrá ni valor comercial".

Por ello, con este análisis, Ana Rosa le planteó la duda sobre cuándo alcanzaremos el tope en la subida del precio de los alquileres.

Este año el precio medio del alquiler en España subió entre un 11% y un 16% interanual, con un coste promedio de 14,5 euros por metro cuadrado según Idealista. Máximos históricos en la mayoría de zonas.

"Los alquileres van a seguir subiendo", aseguraba el experto. "Como la gente no puede comprar porque todo está tan caro, no tiene ahorros, la demanda es enorme; encima el Gobierno está buscando poner más trabas a los propietarios, al final el propietario deja de alquilar y los pone a la venta porque la demanda es enorme".

Sergio Gutiérrez concluyó contando cómo "los pocos propietarios que quedan, cada vez van subiendo más el precio y eso es un problema para la gente". "No hay forma de acceder a la vivienda a un precio razonable", sostuvo.