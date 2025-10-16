Rafael Zafra, joven español en Alemania: "Como médico en España ganaba 1.400 €, aquí como camarero cobro 3.200 €"

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Zafra, joven médico español, se traslada a Berlín buscando mejores oportunidades laborales, ganando más como camarero que como médico en España. Cada año, entre 120.000 y 150.000 jóvenes españoles menores de 35 años emigran en busca de empleos mejor remunerados, debido a la falta de estabilidad laboral en España. El costo de vida en Berlín es comparable al de Madrid, pero los salarios en Alemania son significativamente más altos, lo que atrae a profesionales cualificados. Rafael planea trabajar como médico en Alemania, donde espera ganar hasta 100.000 euros anuales una vez que homologue su título.

Cada vez son más los jóvenes españoles que, buscando unas mejores oportunidades laborales y económicas, acaban viendo su futuro fuera de España.

Entre los destinos preferidos se encuentran países no europeos como Australia o Emiratos Árabes Unidos así como europeos como Islandia, Alemania o Suecia.

Esa fue la historia de Rafael Zafra, un joven médico español que decidió marcharse a Berlín en busca de una mayor remuneración y mejor vida.

Jóvenes al extranjero

En los últimos años, miles de jóvenes españoles han decidido hacer las maletas y buscar un futuro fuera del país. La falta de empleo estable, bajos salarios y dificultad para emanciparse empuja a esta generación a mirar hacia Europa en busca de mejores oportunidades.

De hecho, se estima que cada año se marchan entre 120.000 y 150.000 españoles menores de 35 años al extranjero. Uno de ellos es Rafael Zafra, un graduado médico que vio en Alemania su oportunidad para crecer.

Así, Alemania se ha convertido en uno de los destinos preferidos gracias a su fuerte mercado laboral y su apuesta por la formación profesional. Ingenieros, sanitarios y técnicos encuentran allí mejores condiciones salariales y posibilidades de desarrollo profesional.

Sin embargo, esta fuga de talento también deja un vacío en el país de origen. España pierde jóvenes cualificados cuya formación ha significado una gran inversión pública, mientras crece la sensación de que el esfuerzo académico no siempre se ve recompensado en casa.

De tal manera, Rafael compartió su experiencia en Y Ahora Sonsoles. "Terminé la carrera de medicina el año pasado, y vi todo el panorama actual en España en cuanto a los médicos, sobre todo en relación a las condiciones laborales", señalaba.

El joven explicaba cómo la situación sobrecargada que viven los médicos en España le motivó a marcharse: "Entonces decidí que el mejor camino para mí era marcharme fuera de España y buscar trabajo de lo que fuese mientras convalidaba mi título de médico fuera".

"Lo que no me esperaba es que fuese a ganar más dinero de camarero en Alemania que mis compañeros que se quedaron estudiando el MIR y trabajando 70 horas a la semana en España", destacaba Rafael.

Actualmente el joven tiene un salario mensual de 3.200 euros netos como camarero en Berlín, una cifra más alta que lo que ganaría en España.

"El sueldo base de médico en Madrid es de 1.400 euros por la jornada laboral normal que hacemos de 40-37,5 horas a la semana", apuntaba. "A esto habría que sumarle la jornada complementaria obligatoria que tenemos los médicos de guardia. Es decir, que a final de mes se cobra más".

Además, a menudo se suele mencionar cómo los salarios son más altos pero también el costo de vida en países como Alemania. Sin embargo, Rafael destacó cómo no difiere tanto.

"A mi me sorprendió que la vida en Berlín cuesta lo mismo que Madrid", señalaba. "Incluso a veces la comida es más barata que en España. Ya se vio con el precio del aceite de oliva, cuando en España se puso en rangos desorbitados que hasta en Alemania era más barato".

Asimismo, el joven destacó cómo su salario cuando consiga homologar su título de médico, será mucho más alto: "Si entramos en el tema de nuestras profesiones, yo cuando esté trabajando de médico, en mi primer año como residente, voy a cobrar 100.000 euros brutos al año. Y eso sube cada año hasta duplicarse".

"Yo no pido que España me pague 100.000 euros brutos al año, pero si me puede dar las condiciones que tiene Alemania", concluyó el joven.