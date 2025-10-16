Gonzalo Bernardos, economista, lo tiene claro: "Con 675 euros un joven puede alquilar un piso y dejar de vivir con sus padres"

Las claves nuevo Generado con IA Gonzalo Bernardos sostiene que con 675 euros un joven puede alquilar un piso y dejar el hogar familiar, contradiciendo datos oficiales que señalan un precio promedio de 1.080 euros. El economista argumenta que los jóvenes pueden vivir en espacios más pequeños, de 50 metros cuadrados, lo que reduciría significativamente los costos de alquiler. El Bono de Alquiler Joven de 250 euros mensuales puede reducir el esfuerzo económico para los jóvenes que cumplen con los requisitos, disminuyendo el alquiler a 425 euros. Bernardos destaca que las prioridades de los jóvenes han cambiado y que muchos se conforman con menos espacio, enfocándose en la independencia más que en el tamaño de la vivienda.

Conseguir emanciparse no es nada sencillo para los jóvenes en la actualidad, con un mercado inmobiliario en el que los precios de alquiler y compra no dejan de crecer, especialmente en las grandes ciudades. Este hecho, sumado a la precariedad laboral, complica la situación.

Si tenemos en cuenta los datos del último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España nos encontramos con que apenas un 15,2% de las personas jóvenes reside fuera del hogar familiar, convirtiéndose en el segundo peor dato registrado en el segundo semestre desde 2006, cuando comenzó a haber un registro.

En su análisis se asegura que el principal problema es la dificultad para encontrar una vivienda, pues el precio medio del alquiler alcanzó un máximo histórico de 1.080 euros al mes (+11,6% interanual), lo que no hace más que complicar el poder independizarse.

De hecho, este aumento en el coste de la vivienda de alquiler obliga a la persona joven asalariada a tener que destinar un 92,3% de su sueldo si quiere vivir sola, de ahí que muchos prefieran continuar viviendo con sus padres, por razones puramente económicas.

En lo que respecta al tipo de emancipación, nos encontramos con que un 57,9% de las personas jóvenes viven de alquiler, y de ellas, aproximadamente un tercio se ve obligado a compartir piso para poder asumir los gastos que, de otra manera, sería imposible.

¿Es tan caro emanciparse?

A pesar de los preocupantes datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, no todo el mundo está de acuerdo, y uno de ellos es el conocido economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos.

En su paso por el programa Más Vale Tarde de La Sexta, se ha mostrado contrario a esta postura, y asegura que no es tan caro el alquiler para los jóvenes, contradiciendo de esta forma los datos recabados en dicho estudio.

Lo justifica asegurando que "una persona que vive sola no necesita 100 metros, ni 70, ni 80 y le vale con 50", y toma como referencia los 13,5 euros/m2 que se pagaban el año pasado por 50 metros cuadrados, "lo que serían 675 euros al mes".

De esta manera, asegura que con esta cifra "un joven puede alquilar un piso y dejar de vivir con sus padres", siendo una cantidad notablemente inferior a la cifra de 1.080 euros mensuales que indica el Consejo de la Juventud, y, además, asegura que se puede rebajar más.

Gonzalo Bernardos destaca que "los jóvenes pueden obtener un bono del alquiler de 250 euros por parte del Gobierno", y teniendo todo en cuenta, con un alquiler que les costaría, en ese caso, 425 euros, suponiendo un salario de 1.300 euros, "el esfuerzo de alquiler es el 32,5%".

Asegura que este porcentaje "no está nada mal" y que, en su opinión, contraria a la de otros expertos, no supone un esfuerzo tan grande el abandonar el hogar familiar para emanciparse.

Los jóvenes tienen menos exigencias

Gonzalo Bernardos hace hincapié en que realmente los jóvenes no tienen problema en vivir en 50 metros, ya que no tienen las mismas necesidades ni exigencias que personas adultas y con una familia ya formada.

El experto asegura que hoy en día "la mayoría de los jóvenes se conforman y estarían encantados con 40 metros cuadrados, la situación ha cambiado respecto a generaciones precedentes y los metros cuadrados no son la principal prioridad, sino vivir solos".

Lo compara con las familias, destacando que no se necesita el mismo espacio en el caso de una familia con dos progenitores y dos hijos que un joven al que le es suficiente con tener espacio para él solo.

Es por ello por lo que se muestra en contra de los datos del Consejo de la Juventud, sobre los que dice: "No voy a discutir el importe del salario medio de los jóvenes, 1.300 euros netos, pero sí voy a discutir el precio del alquiler para una persona individual".

Finalmente, sí afirma que el problema solo lo sufre cierto sector, que es el que se corresponde con aquellos jóvenes que "no pueden acceder al bono de alquiler", que está destinado en exclusiva para las personas que trabajan y ganan tres veces o menos que el IPREM.

Cómo pedir el bono joven de alquiler

El Bono de Alquiler Joven es una ayuda económica de 250 euros mensuales que está destinada a sufragar el coste del alquiler residencial para personas jóvenes, una medida que se introdujo en 2022 y que en un principio estaría en vigor ese mismo año y el siguiente.

Sin embargo, a finales de 2023 se anunció su extensión para los años 2024 y 2025. Para poder acceder a esta ayuda es necesario cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentra el tener entre 18 y 35 años y contar con ingresos regulares hasta 3 veces el IPREM.

No obstante, las comunidades autónomas que pueden aplicar el Bono de Alquiler Joven, que son todas a excepción del País Vasco y Navarra, pueden adaptar la convocatoria en cuestiones como el límite de renta del alquiler para percibir el bono o los plazos de convocatoria.

De cumplir con los requisitos solicitados, y una vez comprobadas las características en cada región, se puede solicitar de forma telemática a través del sitio web oficial de cada comunidad autónoma.