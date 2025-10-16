Vicente, hostelero, sobre vender hamburguesas en España: "El margen es brutal, entre 3.000 y 4.000 euros semanales limpios"

En el mundo de la restauración, las hamburguesas se han convertido en un negocio con un margen de beneficio difícil de igualar.

Así lo explica Vicente Nicolau, hostelero con experiencia en distintos modelos gastronómicos, en el podcast de 'Adrián G. Martín', donde se analizan los negocios "desde dentro, y sin filtros".

A la pregunta de qué tipo de restaurante es el más rentable, Vicente lo tiene claro: "Que yo conozca, hamburguesería. El tema del fast food tiene mucho margen".

Un modelo único

Según dice, no es casualidad que este modelo se haya multiplicado en los últimos años, ya que, según su experiencia, las hamburgueserías ofrecen una rentabilidad muy superior a la de otros formatos tradicionales.

Vicente recuerda su propio caso, cuando regentaba una hamburguesería hace una década: "En el año 2013-2014 tenía una hamburguesería y allí el margen es brutal".

Las cifras que maneja confirman la magnitud del negocio: "Entre 3.000 y 4.000 euros semanales limpios cada socio, y éramos dos".

El secreto, explica, está en el equilibrio entre costes bajos y precios de venta altos. Mientras que en un restaurante convencional el margen ronda el 25%, en una hamburguesería puede llegar a ser del 45%.

Incluso con el aumento de los precios y el auge de las hamburguesas gourmet, Vicente sostiene que sigue siendo un modelo rentable.

"Es rentable. Le pones un 30% de entraña, un 30% de picaña y luego un 30% de cadera o de contra, que es más barato todavía", detalla sobre la composición ideal de la carne.

Gracias a esta mezcla, la hamburguesa mantiene una gran calidad y los costes se reducen notablemente. "Te queda por 7,50 euros el kilo", sentencia.

Los números hablan por sí solos: "Si tú le pones 100 gramos, son 75 céntimos la carne de la hamburguesa. Le añades la loncha de queso, una hoja de lechuga y una rodaja de tomate, que son 5 céntimos. Tu hamburguesa cuesta 3 euros y la vendes por 14".

Para Vicente, el éxito del negocio radica en entender los márgenes y ofrecer un producto atractivo al consumidor. Las hamburgueserías, asegura, siguen siendo una de las vías más directas hacia la rentabilidad en hostelería.