Txema, trabajador de un bar en España, rotundo: "En menos de 30 m² metemos a 15 personas y conseguimos que sea rentable"

Txema y un grupo de personas en un bar generado con IA. Montaje.

En plena crisis de alquileres, los bares pequeños se han convertido en una alternativa que resiste y, sorprendentemente, funciona. En muchas ciudades españolas, los locales de menos de 30 metros cuadrados están recuperando terreno.

Lo que antes se veía como un espacio muy pequeño, e incluso insuficiente, ahora se ha convertido en una auténtica oportunidad de negocio.

Salir de tapas o ir a por una copa sigue siendo una de las costumbres más arraigadas del país, pero los precios de los locales están ahogando a muchos hosteleros.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste medio del alquiler de un local comercial ha subido más de un 20% en los últimos cinco años. Ante ese panorama, muchos optan por reinventarse en espacios diminutos, donde cada metro cuenta.

"Trabajamos en un bar que no llega ni a 30 m², lo rentabilizamos de muchas formas", afirma Txema, trabajador de un bar en Bilbao, a Noticias Cuatro.

Aforo de 15 personas, pero con buena rentabilidad

Frente al ruido de las grandes cadenas, él y sus compañeros defienden el encanto del bar de barrio, donde los clientes se conocen por su nombre y el camarero sirve el café antes de que lo pidan.

El secreto, según Txema, está en la agilidad. "Podemos sacar rentabilidad por otras vías: abrimos muy temprano por la mañana, damos muchos desayunos", explica.

La rotación de clientes es alta y los gastos son más controlables. En su caso, los ingresos proceden casi tanto del café y las tostadas como de las cañas de mediodía.

En otro bar, Mari Luz, propietaria, corrobora esta tendencia. "Tengo 20 metros cuadrados y de aforo seis personas, y salen las cuentas", comenta.

En su pequeño local, cada rincón está medido al milímetro. No hay cocina, pero sí tapas, vino y conversación asegurada para todos los clientes.

Elizane, compañera de Txema, aporta una clave más para el bar en el que trabaja: "Somos de las últimas generaciones de bares pequeñitos".

Su local, el bar Suloa, no llega a los 30 m², pero tiene algo que muchos consideran indispensable: terraza. Y no como un lujo, sino como una necesidad.

Los bares, un indispensable en España

España cuenta con unos 184.000 bares aproximadamente, con un bar por cada 175 habitantes, siendo el país con mayor densidad de bares en el mundo.

Sin embargo, desde hace años, este número se ha reducido en más de un 10% debido a la subida de costes y cierre de negocios menos rentables.

Pese a ello, estos bares se mantienen fuerte. Se llenan fácilmente, y eso marca la diferencia. Menos metros también implican menos limpieza, menos electricidad y, sobre todo, menos alquiler.

En barrios donde el metro cuadrado de un local puede superar los 25 euros mensuales, esta reducción supone un alivio muy importante.