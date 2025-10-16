Antonio (66), tractorista español: "Llevo trabajando desde los 14 años, pero hoy en día nadie quiere trabajar"

A pesar de su importancia en nuestro día a día con algo tan básico como la alimentación, la agricultura y la ganadería son sectores que cada vez atraen menos entre los jóvenes.

De hecho, la edad media actual de un agricultor en España es de 62 años. Solo entre el 8 y el 9% de los trabajadores del campo tienen menos de 41 años. Unas cifras que revelan el estado alarmante de la falta de relevo generacional.

Uno de estos trabajadores del campo es Antonio, un tractorista de 66 años que compartió su experiencia y cómo ve la situación ante esta escasez de jóvenes.

Faltan jóvenes en el campo

El campo español atraviesa una profunda crisis de relevo generacional. La edad media de agricultores y ganaderos es de 62 años, y más de la mitad supera los 65.

Las causas son múltiples: la falta de rentabilidad, la elevada carga burocrática y las dificultades para acceder a la tierra o al crédito desaniman a los jóvenes. Muchos prefieren buscar estabilidad laboral en otros sectores, dejando el trabajo agrícola relegado a generaciones mayores.

Esta falta de renovación amenaza la sostenibilidad del sistema agrario y la supervivencia de muchas zonas rurales. Si no se facilita la incorporación de nuevos profesionales, España podría ver cómo miles de explotaciones desaparecen en la próxima década.

Así, este tema llegó en el canal de YouTube @Mowlihawk, donde el tractorista de 66 años, Antonio fue muy sincero a la hora de transmitir el momento en el que viven y su realidad.

"Empecé a trabajar con 14 años y llevo trabajando 52 años", rememoraba el agricultor. "Mi hermano tiene 78 y empezó a trabajar con 9. La jubilación la tengo ya asumida, no tengo hijos pero la carrera ya la tengo hecha. Voy a aguantar uno o dos años a ver cómo evoluciona mi salud, ahora me encuentro perfecto. Pero si veo que tal, cojo la maquinaria y hasta aquí llego".

Antonio contaba cómo durante su larga vida en el campo, se ha dedicado a la ganadería, la agricultura y actualmente desempeña su labor como tractorista en Camarma, donde se ubica su residencia y granja. "Tengo 66 años y todos los días estoy en el campo, todos los días que se pueda", indicaba.

De tal manera, el tractorista comentó cómo la situación del campo es muy distinta a cómo era antiguamente, cuando él era más joven. "Nosotros la carrera la tenemos hecha. Llevamos muchos años aquí pero vosotros lo tenéis muy difícil. El campo se está volviendo muy complicado", apuntaba el agricultor.

"Entre los costes, semillas, abonos... todo es muy elevado, entonces la producción no sale las cuentas. Antiguamente, salías al campo y cuando el clima lo permitía, sembrabas, dabas una vuelta a la tierra, lo cosechabas... pero hoy en día no. Ahora te obligan a todo", recordaba.

Además, otro aspecto a destacar es en relación a las condiciones laborales de los trabajadores del campo, especialmente a la longitud de sus jornadas de trabajo.

"En el verano, ha habido muchísimos días que estoy desde las 2 de la mañana", señalaba Antonio. "El campo no tiene horas ni horario. He podido trabajar 16 o 17 horas durante muchísimos años. Te haces a todo, incluso comer en el tractor".

En tema salarios la situación no mejoraba demasiado: "La mayoría de los tractoristas que hay hasta el año pasado estaba ganando 1.000 euros. En el campo no hay horas. De noche se puede trabajar también".

Antonio tampoco dudó en pronunciarse en relación a la escasez de trabajadores jóvenes. "Yo antes hacía balas de pajas que entregaba, pero lo he tenido que dejar porque no hay gente. No he encontrado gente para trabajar en el campo", afirmaba.

"Los jóvenes ya no quieren trabajar de esto, ni van", aseguraba Antonio. "Te aguantan un día, al segundo ya... Esta generación ya está perdida. En unos años lo vais a pasar muy mal, desgraciadamente. Verás hoy en día que las balas de paja son grandes, porque lo hace un tío solo. ¿Por qué? Porque no encuentra gente".

En lugar de los jóvenes, los que parecen estar ocupando estos sitios son los extranjeros: "No hay gente. Para exigir trabajadores tienen que ser extranjeros: ilegales o sin papeles. He tenido de todos los países: marroquíes, rumanos, ecuatorianos...lo que más se encuentra son los marroquíes, más que españoles".