Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Diciembre es el mejor mes para solicitar la jubilación anticipada”

Montaje de Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, con jubilados en una imagen creada con IA.

Después de una larga vida laboral, llega el momento de la jubilación. Y hay quien decide anticiparse a la edad legal para empezar a cobrar una pensión. Es lo que se conoce como jubilación anticipada voluntaria.

¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo tiene muy claro: “Diciembre es el mejor mes para solicitar la jubilación anticipada”.

En concreto, el experto subraya en un vídeo de YouTube tres aspectos clave que deben ser tenidos en cuenta por quienes quieran dar el paso y que relatamos a continuación.

Diciembre, el mejor mes

La primera recomendación que relata Alfonso Muñoz tiene que ver con esperar a agotar la prestación contributiva por desempleo, ya que el SEPE cotiza por el individuo sin afectar su futura pensión.

“En el supuesto de que estés cobrando una prestación contributiva por desempleo, el SEPE cotiza por ti más o menos lo mismo que si estuvieras trabajando. Por lo tanto, tus cotizaciones en desempleo no afectarán a tu futura jubilación”, comenta.

La segunda está relacionada con el momento de solicitarla. Así, el experto sugiere considerar la solicitud en el mes de diciembre. ¿La razón? Porque las pensiones se revalorizarán al año siguiente según el IPC, lo que podría resultar en un monto superior.

Y es que conviene recordar que este tipo de jubilaciones tienen unos coeficientes reductores. Es decir, que por cada mes que se adelante, la jubilación se verá mermada.

“Un buen momento puede ser el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque todas las pensiones cuyos hechos causantes sea antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al IPC”, matiza Alfonso Muñoz.

Por último, la tercera recomendación es evitar solicitar la jubilación justo dos años antes de la edad ordinaria. ¿El motivo? Porque los coeficientes reductores aplicados durante los primeros tres meses son más altos.

Por eso, propone solicitarla con un año y nueve meses de antelación con el objetivo de minimizar las penalizaciones. Porque, según remarca, “los coeficientes reductores que se te aplican serán durante toda la vida”.